NORAD F-16 перехватили российские бомбардировщики в воздушном пространстве Аляски

Два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H были перехвачены на этой неделе в воздушном пространстве Аляски, сообщило Командование ПВО Северной Америки (NORAD).

В заявлении NORAD говорится, что во время инцидента 17 октября «два бомбардировщика были обнаружены, отслежены, точно идентифицированы и перехвачены», поскольку они «входили и действовали в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)».

Не было никаких признаков небезопасного или непрофессионального поведения. Представитель Пентагона, бригадный генерал. Об этом сообщил журналистам во вторник днем ​​генерал Пэт Райдер.

Впрочем, это не первый случай за последние месяцы, когда близость российских самолетов привлекает внимание.

Перехват на этой неделе произошел чуть более чем через месяц после аналогичного инцидента, о котором сообщалось 11 сентября, когда два российских патрульных самолета вошли в зону ПВО и действовали в ней. Российские самолеты также были замечены в зоне ПВО в январе и марте.

Тем не менее, инцидент на этой неделе был первым случаем почти за два года, когда NORAD признал, что Идентифицирован российский бомбардировщик в АДИЗ, Журнал Воздушно-космических сил упомянул.

В обоих случаях российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и ни разу не отклонялся в суверенное воздушное пространство США или Канады.

«Недавняя активность России в Северной Америке не рассматривается как угрожающая и не рассматривается как провокационная», — заявили в NORAD. NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, входящие в зону ПВО. NORAD регулярно отслеживает перемещения иностранных самолетов и при необходимости сопровождает их из зоны ПВО».