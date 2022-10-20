NORAD F-16 перехватили российские бомбардировщики в воздушном пространстве Аляски

Два российских бомбардировщика Ту-95 Bear-H были перехвачены на этой неделе в воздушном пространстве Аляски, сообщило Командование ПВО Северной Америки (NORAD).
В заявлении NORAD говорится, что во время инцидента 17 октября «два бомбардировщика были обнаружены, отслежены, точно идентифицированы и перехвачены», поскольку они «входили и действовали в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ)».
Не было никаких признаков небезопасного или непрофессионального поведения. Представитель Пентагона, бригадный генерал. Об этом сообщил журналистам во вторник днем генерал Пэт Райдер.
Впрочем, это не первый случай за последние месяцы, когда близость российских самолетов привлекает внимание.
Перехват на этой неделе произошел чуть более чем через месяц после аналогичного инцидента, о котором сообщалось 11 сентября, когда два российских патрульных самолета вошли в зону ПВО и действовали в ней. Российские самолеты также были замечены в зоне ПВО в январе и марте.
Тем не менее, инцидент на этой неделе был первым случаем почти за два года, когда NORAD признал, что Идентифицирован российский бомбардировщик в АДИЗ, Журнал Воздушно-космических сил упомянул.
В обоих случаях российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и ни разу не отклонялся в суверенное воздушное пространство США или Канады.
«Недавняя активность России в Северной Америке не рассматривается как угрожающая и не рассматривается как провокационная», — заявили в NORAD. NORAD отслеживает и идентифицирует иностранные военные самолеты, входящие в зону ПВО. NORAD регулярно отслеживает перемещения иностранных самолетов и при необходимости сопровождает их из зоны ПВО».
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