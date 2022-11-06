Northrop Grumman готова к миссии по снабжению космической станции

Northrop Grumman собирается запустить предпоследний полет своей текущей конфигурации ракеты Antares — с российскими двигателями и украинским шасси первой ступени — чтобы в воскресенье начать миссию по доставке более четырех тонн груза на Международную космическую станцию.

Текущая конфигурация ракеты Antares, известная как Antares 230+, будет снята с производства в следующем году, чтобы позволить Northrop Grumman и партнеру Firefly Aerospace разработать новую ракету-носитель американского производства, которая заменит украинско-российскую конструкцию для будущих грузовых полетов космических станций.

18-я миссия Northrop Grumman по снабжению космической станции должна начаться со взрыва с восточного побережья Вирджинии в 5:50:16 утра по восточному поясному времени (10:50:16 по Гринвичу) в воскресенье, открытие пятиминутного окна. Два двигателя РД-181 российского производства будут приводить в движение 139-футовую (42,5 м) ракету с платформы 0A Среднеатлантического регионального космодрома Вирджинии, которая расположена совместно с летным комплексом Уоллопс НАСА на Атлантическом побережье.

Официальный прогноз погоды для запуска указывает на 80-процентную вероятность благоприятных условий для запуска до восхода солнца в воскресенье.

Керосиновые двигатели РД-181 сработают, чтобы создать 864 000 фунтов тяги, и будут гореть в течение 3 минут и 18 секунд, направляя ракету Antares к юго-востоку от Вирджинии по траектории, совпадающей с орбитальной траекторией космической станции. Первая ступень украинского производства будет сброшена через несколько секунд после выключения двигателя, после чего произойдет утилизация переднего конуса ракеты в Т + 3 мин 54 с и включение американского ракетного двигателя ракеты-носителя. разгонный блок при Т+ плюс 4 мин 7 сек прогореть за 2 Около трех минут.

Ракета выведет грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman на орбиту примерно через семь минут после запуска. Корабль снабжения отделится от верхней ступени Antares в момент T+ плюс 8 минут 52 секунды, что позволит космическому кораблю Cygnus раскрыть свои веерообразные солнечные батареи и начать преследование космической станции.

Если предположить, что запуск состоится в воскресенье, грузовое судно Northrop Grumman прибудет на станцию ​​рано утром во вторник. Астронавт НАСА Николь Манн будет управлять роботизированным манипулятором станции, чтобы захватить космический корабль Cygnus и поместить его в причальный порт модуля модуля в Орбитальной лаборатории примерно на три месяца.

Миссия назначена НГ-18, и она послужит сигналом для запуска 18-го космического корабля Лебедь к космической станции. Northrop Grumman имеет многомиллиардный контракт на пополнение запасов грузов с НАСА, который охватывает миссии Cygnus через NG-25.

Но два основных поставщика Northrop Grumman отказываются от поставок из-за проблем с цепочками поставок, вызванных российским вторжением в Украину в начале этого года. НПО Энергомаш, российская компания, производящая ракетные двигатели, производит двигатели РД-181, используемые в первой ступени ракеты Antares 230+. Проектирование и строительство первой очереди осуществляли украинские компании «Южное» и «Южмаш».

«Эти три поставщика оказали нам большую поддержку, — сказал Курт Эберли, директор Northrop Grumman по программам космических запусков. «Технически все работает очень хорошо с машиной, и у нас была большая поддержка в программном плане. Я просто надеюсь, что это продолжится, но это также возможность для нас перейти к тому, что, по нашему мнению, будет более конкурентоспособным».

В августе Northrop Grumman и Firefly Aerospace объявили о партнерстве по разработке новой американской наддувной балки Antares первой ступени, оснащенной семью двигателями Miranda, разработанными Firefly. Запуск этой ракеты под названием Antares 330 запланирован на конец 2024 года.

У Northrop Grumman было два комплекта двигателей и два ускорителя первой ступени Antares в США, когда Россия вторглась в Украину в феврале, этого было достаточно, чтобы покрыть потребности компании в миссиях NG-18 и NG-19. После запуска NG-19 на последней ракете Antares 230+, который в настоящее время запланирован на март, Northrop Grumman запустит следующие три грузовых миссии с Cygnus на ракетах SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал в 2023 и 2024 годах.

Ракеты Falcon 9 уже запустили миссии SpaceX по пополнению запасов космической станции с использованием космического корабля Dragon. В отличие от Dragon, корабли снабжения Cygnus будут запускаться при посадке полезной нагрузки Falcon 9. В августе Эберли заявил, что Northrop Grumman забронировала запуск NG-20, NG-21 и NG-22 у SpaceX, используя внутреннее финансирование компании.

Официальные лица надеются, что ракета Antares 330 будет готова возобновить грузовые запуски космических станций из Вирджинии в конце 2024 года для миссий NG-23, NG-24 и NG-25, последних из трех грузовых полетов по текущему контракту Northrop Grumman с НАСА.

Должностные лица Northrop Grumman и Firefly надеются привлечь больше клиентов для Antares 330 помимо грузового запуска космической станции. Компании также планируют разработать новую ракету, которая в настоящее время называется Medium Launch Vehicle или MLV, которая заменит Antares 330. Новая MLV будет иметь разгонный блок на жидком топливе, который заменит твердотопливный двигатель, используемый в Antares 230. + и 330.

Эберли сказал, что конфигурация Antares 330 с семью основными двигателями «совместима» с будущими попытками выполнить посадку с ускорителем.

«Мы создаем возможность повторного использования позже в этой разработке», — сказал Эберли. «Мы начнем с расходуемой копии, а позже будем использовать ее повторно, таков план».

На предстартовой пресс-конференции в субботу Эберле заявил, что последствия военного нападения России на Украину никак не повлияли на подготовку к миссии NG-18.

«Мы выполняем всю работу по всему оборудованию… и у нас было все оборудование здесь до запуска NG-17 для миссий NG-18 и NG-19», — сказал Эберле. «Так что он действительно не пострадал».

Наземные группы собрали первую и вторую ступени ракеты Antares, а затем установили полезную нагрузку Cygnus и носовой обтекатель внутри установки горизонтальной интеграции в Уоллопсе. В среду компания Northrop Grumman доставила ракету к платформе 0A на Среднеатлантическом региональном космодроме, объекте, находящемся в ведении Управления коммерческих космических полетов Вирджинии.

Направив ракету Antares вверх по трапу на платформе 0A, наземные группы выполнили гидравлический подъемник, чтобы поднять стартовую площадку вертикально позже в среду, чтобы начать серию первоначальных проверок. Испытание комбинированных систем было завершено в четверг, чтобы проверить интерфейсы между ракетой Antares и грузовым кораблем Cygnus, а также управляемым НАСА полигоном в Уоллопсе.

Затем рабочие опустили ракету Antares в горизонтальное положение и переместили подвижную чистую комнату над кожухом полезной нагрузки пусковой установки. Рано утром в субботу технические специалисты открыли верхнюю часть аэродинамической части, чтобы получить доступ к переднему люку космического корабля Cygnus для загрузки груза и срочных экспериментов.

Эберле сказал, что Antares закрыл люк Cygnus, переустановил верхнюю часть обтекателя полезной нагрузки Antares и снова поднял ракету вертикально в субботу как раз к пятичасовому обратному отсчету запуска в 1:50 утра по восточному поясному времени (05:50 по Гринвичу) в воскресенье. .

Переход с летнего времени на стандартное произойдет в 2 часа ночи во время обратного отсчета до Антареса. Команда запуска будет контролировать окончательную активацию, проверки готовности и заправку первой ступени ракеты Antares керосином и жидким кислородом перед стартом.

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