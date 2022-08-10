Northrop Grumman и Firefly заменят российские ракетные двигатели Antares

Ракета Antares Northrop Grumman вот-вот получит общеамериканскую модернизацию с помощью Firefly Aerospace.

Две аэрокосмические компании США объявили в понедельник (8 августа), что они работают вместе над созданием новой первой ступени ракеты Northrop Grumman Antares, одновременно разрабатывая новый ускоритель средней грузоподъемности для будущих запусков. Партнерство означает, что Northrop Grumman заменит существующую ракету Antares, которая была построена в Украине и оснащена российскими двигателями, более мощной версией (называемой Antares 330), которая может нести более тяжелые полезные нагрузки.

Этот шаг устраняет зависимость Northrop Grumman от Украины и России в отношении основных компонентов ракеты Antares, которую компания использует для доставки грузовых кораблей Cygnus на Международную космическую станцию ​​НАСА.

«Благодаря нашему сотрудничеству мы сначала разработаем полностью отечественную версию ракеты Antares, Antares 330, для коммерческого снабжения космической станции Cygnus, а затем совершенно новую ракету-носитель среднего класса», — Скотт Лир, Northrop Grumman. сказал вице-президент и генеральный менеджер Launch Systems and Missile Defense. утверждение (Откроется в новой вкладке).

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Государственное конструкторское бюро «Южное» Украины и машиностроительный завод «Южмаш» в настоящее время строят первую очередь «Антареса», куда Россия поставляет двигатели РД-181. Поставки обоих компонентов были под вопросом после вторжения России в Украину в феврале. Страна также прекратила все продажи ракетных двигателей американским компаниям после того, как Соединенные Штаты и другие страны ввели жесткие санкции против страны за ее вторжение.

Первоначально Northrop Grumman использовала отремонтированные российские ракетные двигатели, изначально разработанные для ракеты Н-1 на Луну в этой стране в 1960-х годах, но после запуска в 2014 году перешла на двигатели РД-181.

После вторжения России в Украину в Northrop Grumman заявили, что у компании достаточно двигателей и ступеней для ракеты Antares. Запуск первого запланирован на октябрь, а запуск второго ожидается в 2023 году. Northrop Grumman также купит три запуска SpaceX Falcon 9 для запуска Cygnus, чтобы заполнить пробел, пока не будет готов Antares 330, SpaceNews и Bloomberg. упомянул (Откроется в новой вкладке).

Ракета Antares 330 будет оснащена первой ступенью производства Firefly, оснащенной семью двигателями Miranda компании. На верхней ступени по-прежнему будет использоваться твердотопливный двигатель Northrop Castor 30XL. Модернизированная ракета может быть готова к 2024 году, По данным SpaceNews (Откроется в новой вкладке)Antares позволит вам выводить на орбиту полезную нагрузку до 23 000 фунтов (10 500 кг) по сравнению с его текущей грузоподъемностью 17 800 фунтов (8 100 кг). Это означает, что он может доставить до 11 000 (5 000 кг) грузов на терминал на Cygnus, Об этом сообщает SpaceNews. (Откроется в новой вкладке).

Northrop Grumman и Firefly не обнародовали финансовые детали своего соглашения по Antares 330, и ни одна из компаний не предоставила подробностей о том, как будет выглядеть новая ракета средней грузоподъемности, которую они построят. Firefly разрабатывает свою ракету средней грузоподъемности под названием Beta после испытаний собственной ракеты Alpha.

Northrop Grumman — одна из нескольких коммерческих компаний, которых НАСА привлекло для доставки грузов на Международную космическую станцию. Другими космическими системами являются SpaceX и Sierra Nevada. Грузовые корабли Northrop Cygnus доставляют грузы на космическую станцию ​​с 2013 года.

Тем временем Firefly разрабатывает свои ракеты, а также космический корабль для использования на орбите и лунный посадочный модуль под названием Blue Ghost.

Питер Шумахер, исполняющий обязанности генерального директора Firefly, сказал: утверждение (Откроется в новой вкладке).

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