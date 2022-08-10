science

Northrop Grumman и Firefly заменят российские ракетные двигатели Antares

10 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Ракета Antares Northrop Grumman вот-вот получит общеамериканскую модернизацию с помощью Firefly Aerospace.

Две аэрокосмические компании США объявили в понедельник (8 августа), что они работают вместе над созданием новой первой ступени ракеты Northrop Grumman Antares, одновременно разрабатывая новый ускоритель средней грузоподъемности для будущих запусков. Партнерство означает, что Northrop Grumman заменит существующую ракету Antares, которая была построена в Украине и оснащена российскими двигателями, более мощной версией (называемой Antares 330), которая может нести более тяжелые полезные нагрузки.

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