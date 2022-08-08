Northrop Grumman сотрудничает с Firefly для решения проблемы с российским ракетным двигателем для Antares — Orlando Sentinel

Российское вторжение в Украину и ненадежные поставки деталей для ракет из обеих стран поставили под вопрос будущее миссий Northrop Grumman по пополнению запасов на Международной космической станции. В понедельник было объявлено о будущем решении, поскольку Northrop Grumman заявила, что будет сотрудничать с Firefly Aerospace для создания произведенной в США модернизации ракеты Antares.

Антарес запускает космический корабль Cygnus компании к Международной космической станции, в настоящее время используя двигатели первой ступени РД-181 российского производства, а также ракетные ускорители украинского производства. Западные санкции против России привели к тому, что ЮАР прекратила любые продажи двигателей российского производства в Соединенные Штаты, а это означало, что, в отличие от двух двигателей РД-181, которые были у Northrop Grumman, было неясно, как будут выполняться будущие миссии по пополнению запасов.

Сделка с компанией Firefly из Остина, штат Техас, снимет этот вопрос с доски.

«Благодаря нашему сотрудничеству мы сначала разработаем полностью отечественную версию ракеты Antares, Antares 330, для коммерческого снабжения космической станции Cygnus, а затем — совершенно новую ракету-носитель среднего класса», — заявил генеральный директор Northrop Grumman. Компания по производству систем противоракетной обороны Скотт Лир сообщила в пресс-релизе. «Northrop Grumman и Firefly работают над совместной стратегией и планом развития технологий, чтобы удовлетворить текущие и будущие потребности в запуске».

Другие провайдеры запусков в США уже переходят на нероссийские ракетные двигатели из-за требований Конгресса, которые ограничивают их использование в миссиях Министерства обороны США после 31 декабря 2022 года.

United Launch Alliance по-прежнему использует двигатели РД-180 российского производства на своих ракетах Atlas V, но перейдет на двигатели БЕ-4 производства американской компании Blue Origin для своих новых ракет Vulcan, первый запуск которых может состояться до окончания мировой войны. II. Генеральная. Ракеты SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy уже используют двигатели, произведенные SpaceX в США. Другие более мелкие ракетные компании, такие как Rocket Lab, Relativity Space и Astra Space, также имеют двигатели американского производства.

Для Northrop Grumman, штаб-квартира которой находится в Уэст-Фолс-Черч, штат Вирджиния, но у которой есть предприятия по всей стране, в том числе несколько во Флориде, этот шаг откроет Antares еще раз для рассмотрения будущих заданий Министерства обороны США, но, что более важно, даст компании путь вперед даже для российского рынка. цепочка поставок остается замкнутой.

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По словам Northrop Grumman, Firefly работает над двигательной технологией, в которой используется то же топливо, что и в текущей версии Antares, а это означает, что нет необходимости в модернизации стартовой площадки. Antares запускается с космодрома NASA Wallops Flight Facility на восточном побережье Вирджинии.

Antares уже прошел преобразователь двигателя первой ступени после взрыва в 2014 году, когда он был оснащен двигателем Orbital ATK, который был куплен Northrop Grumman. С тех пор ракета запустила 11 успешных миссий космического корабля Cygnus на Международную космическую станцию, следующие две запланированы на осень и весну следующего года. НАСА только что объявило о контрактах на будущие миссии по пополнению запасов на Международной космической станции, в том числе еще шесть от Northrop Grumman, а другие отправятся в SpaceX со своим космическим кораблем Dragon и Sierra Space со своим космическим кораблем Dream Chaser.

Новый Antares 330 будет использовать семь двигателей Miranda от Firefly и будет преобразован в Firefly для создания первого ступенчатого танка Antares. Northrop Grumman продолжит поставлять для Antares авионику, программное обеспечение, ракетное шасси и двигатель разгонного блока.

Компания заявила, что новая ракета также позволит увеличить пусковую мощность. Его текущая возможность запуска составляет чуть более 17 600 фунтов на низкую околоземную орбиту. Для сравнения, Falcon 9 компании SpaceX имеет грузоподъемность 21 000 фунтов.

Что касается ее собственной ракетной программы, Firefly еще предстоит осуществить орбитальный запуск с последней попыткой испытательного полета своей ракеты Alpha, которая закончилась взрывом в сентябре 2021 года. Компания все еще готова к полету под первоначальным контролем НАСА. Услуги запуска венчурного класса контракт и Просмотр VCLS 2 Контракт также был заключен с Astra Space и Relativity Space. Уже в этом месяце планируется повторить запуск ракеты «Альфа» с базы космических сил Ванденберг.

«Firefly гордится тем, что является источником прорыва в новой космической отрасли, и сотрудничество с таким проверенным астронавтом, как Northrop Grumman, поможет нам продолжить этот прорыв», — сказал Питер Шумахер, временно исполняющий обязанности генерального директора Firefly.

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