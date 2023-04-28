Nvidia: приобретение ActiBlizz Xbox пойдет на пользу облачным играм

Boosteroid — не единственный сервис облачных игр, который не согласен с решением CMA заблокировать приобретение Activision Blizzard Xbox.

Теперь гигантская видеокарта Nvidia стала популярной в социальных сетях. со своей учетной записью в Твиттере «Nvidia GeForce Now», отметив, что приобретение Microsoft будет «хорошим» для облачных игр. Именно это она и сказала:

«GeForce NOW и другие поставщики облачных игр будут иметь гораздо более глубокий каталог игр, если Microsoft завершит сделку по приобретению Activision. Мы считаем это полезным для облачных игр и надеемся на положительное решение».

Стоит отметить, как в феврале Microsoft заключила сделку с Nvidia о переносе Xbox (и, в конечном итоге, игр Activision Blizzard) на GeForce Now (сервис облачных игр компании), заключив еще одно соглашение сроком на 10 лет.

В то время Джефф Фишер, вице-президент Nvidia GeForce, сделал следующие комментарии:

«Сочетание невероятно богатого каталога первоклассных игр от Xbox и высокопроизводительных стриминговых возможностей GeForce NOW сделает облачные игры первоклассным предложением, которое понравится геймерам с любым интересом и уровнем опыта. одна из самых знаковых игр мира теперь будет доступна из облака одним щелчком мыши, и в нее смогут играть миллионы других игроков».

Хотя CMA заблокировал приобретение Microsoft Activision Blizzard из-за опасений по поводу облачных игр, Microsoft заявила, что остается «полностью приверженной» и обжалует это решение.

Как сообщается, президент Xbox Фил Спенсер сказал сотрудникам, что это приобретение не является всей игровой стратегией компании в будущем.