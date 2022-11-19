Nvidia считает, что кабели RTX 4090 расплавились, потому что они не были полностью подключены

Спустя несколько недель после того, как Nvidia заявила, что расследует сообщения о том, что кабели питания видеокарты RTX 4090 плавятся и горят, компания заявляет, что может знать причину: они не были полностью подключены.

в Участвуйте в форуме поддержки клиентов В пятницу Nvidia заявила, что все еще расследует отчеты, но ее выводы «предполагают», что небезопасная ссылка была распространенной проблемой. Он также говорит, что получил около 50 сообщений о проблеме.

Флагманская карта Nvidia использует так называемый разъем питания 12VHPWR, который является новым стандартом, изначально не поддерживаемым большинством блоков питания, уже установленных на их компьютерах. Из-за этого он поставляет адаптер — или «адаптер питания», как его называет пятничный пост — в коробке. Первоначальные отчеты пользователей обвиняли адаптер, а некоторые говорили, что кабель Fusion также повредил графический процессор стоимостью 1599 долларов.

Результаты компании могут быть легко восприняты как обвинение пользователей. Конечно, Nvidia не выходит правильно и Сказать Это ошибка пользователя, но она в значительной степени подразумевается в сообщении. Это также кажется довольно подходящим объяснением, поскольку люди уже почти месяц предполагают, что проблема вызвана чем-то более сложным, например, плохой пайкой или слишком маленькими проводами, чтобы надежно выдерживать огромное количество энергии, прокачиваемой через них.

Это много разъема, который будет вне гнезда. Изображение: GamersNexus

но, игроки, порт, уважаемый в сообществе сборщиков ПК за тщательное тестирование, в начале этой недели пришел практически к такому же выводу. видео Опубликовано в среду портомкоторая изучила поврежденные адаптеры, представленные зрителями, и провела всестороннее тестирование и отчет о проблеме, показала, что на разъемах есть линии износа, что означает, что они не были полностью вставлены в слот. игроки Он даже говорит, что некоторые люди, кажется, потеряли полный контакт на несколько миллиметров. Его видео показывает, что неплотное соединение может привести к слишком сильному нагреву вилки, если она подключена плохо и наклонена под углом.

Сообщение Nvidia включает в себя изображение того, как выглядит разъем, когда он не полностью подключен, и кажется, что его легче пропустить, чем что-то, что находится на целых 2 мм и удерживается под углом (вероятно, из-за того, что кабели были слишком туго натянуты во время установки). Было бы легче пропустить стороннюю RTX 4090, чем версию Nvidia, показанную на изображениях ниже.

Если у вас есть одна из этих карт в вашем компьютере, вам, вероятно, следует еще раз проверить, выглядит ли ваша карта так же, как и нижняя карта.

Nvidia говорит, что вы должны убедиться, что кабель полностью подключен, прежде чем включать компьютер. Изображение: нвидиа

Однако следует отметить, что Nvidia может не полностью Безупречный здесь. Еще одна вещь, которая следует из фотографии, которую вы разместили, это то, что разъем имеет переключатель блокировки. Теоретически это функция, которая должна предотвращать подобные вещи, если она дает хорошую обратную связь при ее подключении. согласно с игрокиОднако адаптеры не встают на место со щелчком, даже когда они полностью вставлены.