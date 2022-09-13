NVIDIA GeForce RTX 4090 выпущена в октябре, RTX 4080 — в ноябре в версиях 16 ГБ 340 Вт и 12 ГБ 285 Вт.

Появились новые утечки и слухи о будущих видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 и RTX 4080, которые будут выпущены в четвертом квартале 2022 года.

NVIDIA GeForce RTX 4090 в октябре, видеокарты RTX 4080 16 ГБ и 12 ГБ в ноябре

Последние слухи о запуске исходят от старшего редактора Chiphell, н аполеон, который заявил, что NVIDIA уже опережает график с видеокартами серии GeForce RTX 40. они говорят, что RTX 4090 На самом деле это будет показано на GTC 2022, и что карта будет выпущена в октябре, о чем мы упоминали в июне. Интересно, что редактор также упоминает, что файл . RTX 4080 Он также будет запущен через месяц после RTX 4090 в ноябре, о чем мы тоже говорили. Несколько месяцев назад в нашем эксклюзивном шоу.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 — запуск в октябре 2022 г.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 — выпуск в ноябре 2022 г.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 — запуск в декабре 2022 г.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 — анонсирована на выставке CES 2023 в январе

Но это не единственная новая информация, которую мы получили. Наши источники также сообщили, что GeForce RTX 4080 получит два варианта: один для модели 16 ГБ, а другой для модели 12 ГБ. Мы слышали Этот слух раньше Но, судя по предоставленным нам данным, модель на 16 ГБ будет иметь эталонную TGP 340 Вт, а модель на 12 ГБ — 285 Вт. Это может означать, что характеристики двух моделей будут значительно отличаться, поскольку мы говорим только о 20-процентной разнице в мощности.

Ожидается, что вариант NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ GDDR6X будет использовать 12-слойную печатную плату, в то время как другой вариант, как говорят, будет иметь конфигурацию 12 ГБ видеопамяти GDDR6X и 10-слойную конструкцию печатной платы. Первая карта будет в первую очередь ориентирована на AIC и эталонный дизайн, а вторая модель будет только на тип AIC.

Также ходят слухи, что NVIDIA GeForce RTX 4080 12 ГБ использует другую печатную плату, чем вариант RTX 4080 16 ГБ. Теперь, если мы сравним это с линейкой NVIDIA GeForce RTX 3080, мы увидим, что у зеленой команды также было два варианта их предыдущей карты: одна с конфигурацией 10 ГБ, выпущенная в 2020 году, и другая с 12 ГБ, выпущенная в 2022 году. Вторая версия была ограничено только моделями AIC. Выпуск Founders Edition не состоялся. AIC также установила цену на карту, потому что MSRP NVIDIA официально не упоминалась при запуске. Но конфигурация памяти была не единственным, что изменилось между двумя картами.

Карточка фотографа графический процессор Переменная печатная плата Модули/ядра СМ память / шина Частота памяти / пропускная способность ТВП разъемы питания выпускать NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti М 102 — 350? будет объявлено позже 144/18432? 24 ГБ / 384-бит 24 Гбит/с/1,15 ТБ/с ~600 Вт 1x 16 зубов будет объявлено позже NVIDIA GeForce RTX 4090 М 102 — 300? PG137 / 139 SKU330 128/16384? 24 ГБ / 384-бит 21 Гбит/с/1,00 ТБ/с ~ 450 Вт 1x 16 зубов Четвертый квартал 2022 г. NVIDIA GeForce RTX 4080 АД103-300? PG136/139-SKU360 76/9728? 16 ГБ / 256 бит 23 Гбит/с / 760 Гбит/с ~ 340 Вт 1x 16 зубов Четвертый квартал 2022 г. NVIDIA GeForce RTX 4080 М 103/104? PG141-SKU340/341 будет объявлено позже 12 ГБ / 192 бита 23 Гбит/с / 552 Гбит/с ~ 285 Вт 1x 16 зубов Четвертый квартал 2022 г.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 16 ГБ и 12 ГБ станут одними из первых видеокарт, выпущенных для геймеров наряду с RTX 4090. На данный момент ожидается, что RTX 4090 будет выпущена 22 октября, но ее раскрытие Ожидается на презентации NVIDIA GTC в конце этого месяца..