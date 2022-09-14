Octopath Traveler II анонсирован для PS5, PS4, Switch и ПК

Издатель и разработчик Сквер Эникси разработчик берет на себя объявить Осьминопат-путешественник II за приставка 5И PlayStation 4и переключатель и компьютер (готовить на пару). Он будет запущен 24 февраля 2023 года по всему миру.
Вот обзор игры, через файл Steam .страница:
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История происходит в Солистии, стране, состоящей из восточного и западного континентов, разделенных морем.
Это бурная эпоха, когда большие корабли курсируют по оживленным морским путям, а сила пара создает новые технологии.
Одни радуются сверкающим звездам театра и индустрии, другие оплакивают войну, чуму и нищету.
В этот далекий мир отправляются восемь путешественников из разных регионов по своим собственным причинам. Наденьте их ботинки и исследуйте землю так, как считаете нужным, используя их уникальные таланты, которые помогут вам в вашем путешествии.
Инициировать заговор Это все о вас.
Руководства по функциям
- Начните свое приключение в качестве одного из восьми новых путешественников, каждый из которых имеет свое уникальное происхождение, мотивацию и навыки.
- Серии’ HD-2D Графика, представляющая собой смесь винтажного пиксельного искусства и 3D CG, достигла еще больших высот.
- Действие происходит в Солестии, где процветают различные культуры с Востока на Запад и процветают индустрии Нью Эйдж. Вы можете плыть по морям и исследовать каждый уголок мира, который меняется от дня к ночи.
- У каждого путешественника есть уникальный набор действий на пути, которые он может использовать, чтобы сражаться с горожанами, получать предметы, брать с собой других в свои путешествия и многое другое. Куда ты пойдешь? Что ты будешь делать? Каждая дорога, которую вы должны пройти.
- Сохранены знакомые механики из оригинальной игры, такие как свобода развития карьеры и навыков путешественников, а также система Break and Boost, которая делает сражения такими захватывающими. Также были добавлены новые механики.
Вот некоторые дополнительные детали:
в Осьминопат-путешественник IIИгроки отправятся в захватывающее путешествие по совершенно новому миру Solistia. Эта часть, разработанная той же командой, что и любимая оригинальная игра, проданная тиражом более трех миллионов копий по всему миру, представляет собой улучшенную графику серии HD-2D: потрясающее сочетание двухмерных ретро-персонажей в прекрасном трехмерном мире. Новая история, персонажи и особенности игры делают ее идеальной отправной точкой для новичков в этой серии, сохраняя при этом очарование оригинальной игры для опытных игроков. Игроки могут с нетерпением ждать путешествия восьми разных героев, которые исследуют землю и побеждают врагов в стратегических пошаговых битвах в собственном приключении.
Новые и возвращающиеся функции и элементы игрового процесса включают в себя:
- Сломай и укрепи боевую систему — Игроки должны действовать стратегически, чтобы использовать слабости врагов, чтобы «сломать» их, чтобы нанести больше урона, и «усилить» своих путешественников, чтобы повысить их способности.
- Отслеживание действий — Игроки могут по-разному взаимодействовать с NPC по всему миру, используя работаУникальный для каждого персонажа. Действия пути будут различаться в зависимости от главного героя и от того, день это или ночь.
- Совершенно новая история и персонажи — Игроки могут отправиться в грандиозное приключение на новой земле Солистии и испытать переплетенные истории восьми новых путешественников: Хикари (воин), Агнии (танцовщица), Партецио (торговец), Освальда (ученый), Трона (вор), Теменос. (священник), Ушит (Охотник) и Каста (Аптека).
- Дневной/ночной цикл — Городские пейзажи и действия на пути, доступные каждому персонажу, будут меняться в зависимости от того, день сейчас или ночь, что создает больше возможностей для исследований и открытий.
- скрытая сила — Новый боевой предмет, в котором персонажи могут раскрыть мощную способность, просто заполнив шкалу способностей во время боя.
- пересекающиеся пути — Дополнительные истории будут разворачиваться между главными героями по ходу их путешествия, еще больше переплетая их повествования.
Осьминопат-путешественник II Он будет доступен для предварительного заказа в течение следующих 24 часов в стандартной цифровой версии для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК через Steam. Предварительные заказы на цифровое стандартное издание Нинтендо Переключатель Это начнется позже. Стандартное физическое издание для PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch уже доступно для предварительного заказа в некоторых розничных магазинах. Набор Physical Collectors Edition также доступен для предварительного заказа на PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch исключительно через Магазин Square Enix.
Физический коллекционный набор изданий включает:
- Осьминопат-путешественник II Стандартное издание игры
- Осьминопат-путешественник II Коллекция статуй путешественников: бюст восьми героев романов
- Осьминопат-путешественник II Арт-альбом: 44-страничный артбук
- Осьминопат-путешественник II Расширенные боевые треки: мини-аудио компакт-диск
Оформив предварительный заказ на цифровое стандартное издание, игроки могут получить пакет загружаемых материалов «Условия путешествия», который содержит приведенные ниже расходные материалы, которые помогут игрокам в их путешествии:
- Виноградное исцеление (B) x 5
- Сливовое вдохновение (B) x 5
- Ревитализинг джем x 2
- Золотая пыль (можно продать за 5000 карт в игре) х 1
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Анонс трейлера
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«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».