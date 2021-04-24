Oculus включил беспроводной компьютерный поток Quest 2

Oculus включает файл Air Link PC Airplay функция Для Quest 2. Гарнитура виртуальной реальности. Air Link является частью обновления программного обеспечения Oculus v28, которое недавно начало распространяться среди владельцев наушников Oculus. Президент Facebook Reality Labs Эндрю Босворт говорит Вы можете найти эту функцию, если используете v28 на своем ПК и наушниках Quest 2; Если вы по-прежнему не можете получить доступ к обновлению, оно появится очень скоро.

Благодаря надежному Wi-Fi-соединению, Air Link позволяет владельцам Quest 2 без проводов играть в компьютерные игры виртуальной реальности на своих наушниках. Первоначально Air Link был отключен в версии 28. Однако Такой как Скачать указывает на, Владельцы Quest 2 нашли способ сыграть в нее неофициально, и Oculus предупредил, что опыт «не отражает» конечный результат. Босворт говорит, что Oculus запускает эту функцию сегодня, потому что «ажиотаж вокруг Air Link невозможно сдержать»; Релиз изначально был запланирован на следующую неделю, поэтому несколько дней назад Босуорт написал об этом в Твиттере.

Волнение по поводу Air Link просто невозможно сдержать, поэтому мы официально предоставляем его сегодня всем, у кого есть Quest и PC v28. Если у вас еще нет версии 28, следите за обновлениями, она скоро выйдет! Боз (бозтанк) 23 апреля 2021 г.

Air Link произошла от Oculus Link, которая использовала кабель USB-C для воспроизведения компьютерных VR-игр на линейке автономных устройств Oculus Quest. (Oculus заявляет, что кабель по-прежнему обеспечивает наилучшее качество изображения, и, в отличие от Air Link, он будет заряжать наушники во время игры.) Встроенный Виртуальный рабочий стол, Стороннее приложение. В зависимости от производительности Air Link может выполнять свою работу. Виртуальный рабочий стол Однако, менее привлекательная альтернатива для владельцев Quest 2, Oculus в настоящее время не добавляет эту функцию в оригинальную гарнитуру Quest. Air Link также классифицируется как экспериментальная функция. Если это похоже на исходную ссылку, пользователи могут ожидать некоторых ошибок, связанных с запуском, но, по крайней мере, этот запуск произойдет немного раньше, чем ожидалось.