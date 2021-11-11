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Okko Sport Taps WSC Sports представляет Google Web Stories для российских любителей спорта

11 ноября, 2021
Boleslava Sokolova

Санкт-Петербург, Россия—Okko Sport, крупная российская спортивная телекомпания, работающая по подписке, подписала контракт с поставщиком спортивных видеотехнологий на основе искусственного интеллекта WSC Sports, чтобы включать в себя основные моменты игр Премьер-лиги и Ла Лиги в формате историй, встроенном непосредственно в поиск Google, где пользователи также могут найти результаты спортивных матчей, таблицы, турнирную таблицу, статистику и другой ключевой контент.

Это развертывание считается первым в своем роде для России.

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