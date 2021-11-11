Okko Sport Taps WSC Sports представляет Google Web Stories для российских любителей спорта

Санкт-Петербург, Россия—Okko Sport, крупная российская спортивная телекомпания, работающая по подписке, подписала контракт с поставщиком спортивных видеотехнологий на основе искусственного интеллекта WSC Sports, чтобы включать в себя основные моменты игр Премьер-лиги и Ла Лиги в формате историй, встроенном непосредственно в поиск Google, где пользователи также могут найти результаты спортивных матчей, таблицы, турнирную таблицу, статистику и другой ключевой контент.

Это развертывание считается первым в своем роде для России.

Агустин Песиалло, директор по партнерским отношениям с продуктами в Google Search, отметил: «Мы считаем, что веб-истории — это потрясающий новый способ для фанатов узнавать и смотреть прямые трансляции спортивных событий, и мы рады видеть, что Окко принимает этот формат, что делает ее первым российским правозащитником. правообладателям размещать веб-истории в поиске Google «.

С добавлением Google Web Stories Okko Sport сможет предложить спортивным фанатам в России более захватывающий опыт с функциями в реальном времени, которые постоянно обновляют и публикуют результаты поиска Google по мере продвижения живых игр, что упрощает использование контента. .

Компании заявили, что Google Web Stories также предоставит фанатам новый способ открывать для себя контент Okko Sport за пределами их обычных каналов, таких как страницы в социальных сетях, приложения или веб-сайты. Okko Sport будет использовать веб-истории для привлечения трафика и подписок на свою платформу OTT, а также воспользуется преимуществами новых возможностей монетизации, которые WSC Sports может открыть с помощью веб-историй.

Этот шаг основан на существующих отношениях. Okko Sport начала работать с WSC Sports в ноябре 2020 года над созданием контента и автоматизацией в режиме реального времени основных моментов для своих услуг по подписке. Расширение до веб-историй строится на этих отношениях.

Агустин Песиалло, директор по партнерским отношениям с продуктами в Google Search, отметил: «Мы считаем, что веб-истории — это потрясающий новый способ для фанатов узнавать и смотреть прямые трансляции спортивных событий, и мы рады видеть, что Окко принимает этот формат, что делает ее первым российским правозащитником. правообладателям размещать веб-истории в поиске Google «.

Технология WSC Sports AI предоставляет Okko Sport автоматизированное решение для непрерывного повествования, которое автоматически создает истории для использования в поиске Google и возвращает трафик в Okko Sport.

— сказал Итай Эпштейн, директор по развитию бизнеса WSC Sports по странам Европы, Ближнего Востока и Африки и Китая. «Я очень рад, что Okko Sport будет использовать WSC Sports для создания историй для поиска Google, чтобы показывать их контент большему количеству людей».

Технологическая платформа WSC Sports с искусственным интеллектом автоматизирует создание и распространение основных моментов из более чем 200 лиг и партнеров по вещанию по всему миру, включая NBA, NHL, ESPN, YouTubeTV, Bundesliga, FIBA ​​и Tencent.