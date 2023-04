One D&D предлагает больше изменений правил для бойцов, волшебников и т. д.

Фото: Грег Рутковски/Wizards of the Coast

Издательство выпустило Dungeons & Dragons Wizards of the Coast Новые тестовые материалы Это One D&D, следующая итерация популярной ролевой игры, в среду. Мега-50-страничный пакет содержит новые правила для варваров, бойцов, волшебников, волшебников — всех основных классов персонажей, представленных в 5-м издании. Справочник игрокавпервые опубликованный в 2014 году. Пакет можно загрузить бесплатно для тех, у кого есть учетная запись D&D Beyond.

Игровой тест Wizards Unearthed включает в себя надежное тестирование игрового процесса, которое предшествовало запуску D&D 5th Edition. Они регулярно используются, чтобы позволить фанатам тестировать новые главы, фоны и правила, прежде чем отправлять отзывы непосредственно разработчикам. В последнем релизе были внесены плавающие изменения в класс Жрец, чтобы лучше привести его в соответствие с тем, что было представлено в Dungeons & Dragons: Честь среди воров. Предыдущие внеземные Arcana также анонсировали крупные релизы, в том числе перезагруженную настройку Spelljammer и перезагруженную настройку Planescape, которая должна выйти в конце этого года.

Сегодня был выпущен тестовый запуск вместе с почти часовым видео, в котором более подробно рассказывается об их намерениях. Комментарии откроются 17 мая.

