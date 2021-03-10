OnePlus делает шаг вперед в сверхширокой игре с камерой на 50 мегапикселей

OnePlus подтвердила, что серия OnePlus 9 будет оснащена сверхширокоугольной камерой на 50 МП.

Похоже, что камера также будет использовать технологию линз произвольной формы, чтобы делать сверхширокие снимки без искажений.

В OnePlus 9 серии Он будет представлен 23 марта, и китайский производитель начал раскрывать более подробную информацию о телефонах. Теперь OnePlus сообщил, что по крайней мере один из телефонов (предположительно Pro) будет оснащен 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Дом Закона Подтвердить в Твиттере Серия OnePlus 9 будет оснащена 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой IMX766. Добавлено в проф Твитнуть Эта сверхширокоугольная камера также обеспечивает снимки без искажений. Предположительно, это связано с технологией линз произвольной формы, которую компания подтвердила, что будет использовать ранее на этой неделе.

Лау опубликовал две сверхширокоугольные фотографии, на одной показан обычный сверхширокоугольный снимок, а на другой – снимок серии OnePlus 9 Ultra Wide (R). Ознакомьтесь с ними ниже.

Это не первый телефон с датчиком камеры IMX766, поскольку Oppo Reno 5 Pro Plus (доступный в Китае) использует этот датчик в качестве основной камеры. Однако сенсор имеет размер 1 / 1,56 дюйма и Он сказал Он содержит микронные пиксели, что делает его менее впечатляющим на бумаге, чем у Samsung. Изоцил ГН2 Сенсор 50 мегапикселей. Но это все еще должно быть обновление выше 48-мегапиксельного IMX586, используемого в OnePlus 8 ProКамера сверхширокая, с размером сенсора 1/2 дюйма и размером пикселя 0,8 микрона.

OnePlus тоже Подтверждено ранее на этой неделе Он представит датчик Sony IMX789 для основной камеры, заявив, что это будет самый большой датчик в телефоне OnePlus. Компания не разглашает точность этого датчика.

В любом случае имеет смысл, если один или оба этих датчика появятся на Оппо Найти X3 Pro Также. Это потому, что OnePlus 8 Pro и Оппо Найти X2 Pro В прошлом году были поставлены практически идентичные основные и сверхширокоугольные камеры.

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