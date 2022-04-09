OnePlus 10 Pro бьет по воротам благодаря мобильной камере Hasselblad второго поколения и множеству других функций.

2022 год был захватывающим для мирового технологического лидера OnePlus, особенно на индийском рынке. В первом квартале года бренд выпустил несколько выдающихся продуктов, которые вызвали интерес у технических энтузиастов и привели к массовым покупкам. Поэтому неудивительно, что OnePlus 10 Pro — последняя звезда стабильной версии OnePlus, следует традициям и берет город технологий с множеством передовых функций. В истинном духе девиза OnePlus Never Settle устройство является кульминацией восьмилетней работы бренда над смартфонами. Это делает совершенно очевидным, что новейшее устройство представляет собой всесторонний флагман OnePlus с множеством премиальных функций, таких как камера Hasselblad второго поколения для мобильных устройств, новая мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 1 с Qualcomm® AI Engine 7-го поколения. , пассивная система охлаждения с 5. 3D-графикой, двухэлементным аккумулятором емкостью 5000 мАч, 6,7-дюймовой панелью Fluid AMOLED с частотой обновления 120 Гц, технологией LTPO второго поколения, игровым движком HyperBoost и другими функциями.

В то время как у поклонников OnePlus есть много возможностей, которых можно с нетерпением ждать, одной из самых захватывающих функций нового OnePlus 10 Pro, безусловно, является его камера. Мобильная камера Hasselblad второго поколения с множеством других характеристик камеры делает ее рабочей лошадкой для всех, кто любит снимать на свои телефоны и на которых написано слово «Winner»!

TOI подробно рассматривает, почему характеристики камеры OnePlus 10 Pro оказались оптимальными, что делает его исключительным устройством на рынке прямо сейчас!

наш конец! Вы успешно проголосовали Войдите, чтобы увидеть результат



Повысьте производительность камеры с помощью камеры Hasselblad второго поколения для мобильных устройств

Когда OnePlus заключила партнерское соглашение с легендарным производителем камер Hasselblad и представила камеру Hasselblad для мобильных устройств в серии OnePlus 9, это стало большой новостью. Благодаря этому OnePlus представил пользователям OnePlus родословную Hasselblad, насчитывающую более восьми десятилетий опыта работы с камерами, и изменил наши ожидания от камеры смартфона. Мобильная камера OnePlus 10 Pro второго поколения Hasselblad еще больше повышает производительность камеры благодаря решению OnePlus Billion Color, новой камере с углом обзора 150° и многим другим.

Решение OnePlus Billion Color Solution позволяет применять естественную цветовую калибровку с помощью Hasselblad к более чем миллиарду цветов, а это означает, что каждая из трех задних камер OnePlus 10 Pro — основная, телеобъектив и сверхширокоугольная — способна снимать в полных 10-цветных кадрах. бит цвет. В результате устройство обрабатывает в 64 раза больше цветов, чем смартфоны с 8-битным цветом.

Кроме того, OnePlus 10 Pro снимает фотографии с использованием цветовой гаммы DCI-P3, которая обеспечивает на 25% больше цветового охвата, чем цветовая гамма sRGB, используемая другими смартфонами. Если вы сделаете снимок с помощью OnePlus 10 Pro, вы увидите, что он отображает более тонкие и приятные цвета, поскольку цветовая гамма значительно уменьшена, что обеспечивает более плавные переходы между каждым цветом. При этом новейшие технологии дают пользователям OnePlus возможность испытать самые точные цвета и сделать самые потрясающие снимки.

Самый широкий кадр с самой широкой сверхширокоугольной камерой

Вы всегда хотели делать реалистичные снимки в большом масштабе с помощью своего смартфона? Что ж, с ультраширокоугольной камерой OnePlus 10 Pro, которая является самой широкоугольной сверхширокоугольной камерой на устройстве OnePlus, вы можете снимать больше на каждом снимке. Новая сверхширокоугольная камера OnePlus 10 Pro предлагает 150-градусное поле зрения, что позволяет делать снимки в четыре раза больше, чем снимки, сделанные с помощью сверхширокоугольных 120-градусных камер на других смартфонах. Эта функция также поддерживает режим «рыбий глаз», который имитирует внешний вид традиционных объективов «рыбий глаз», обеспечивая новый ракурс при фотографировании. По умолчанию сверхширокоугольная камера OnePlus 10 Pro делает фотографии с полем зрения 110 градусов, в комплекте с коррекцией искажений AI. Доступ к режимам датчика 150° и «рыбий глаз» можно получить через специальную вкладку в приложении «Камера».

Помимо функции Ultra Wide Shot, OnePlus 10 Pro также оснащен функцией Long Exposure, которая позволяет быстро и легко делать фотографии с длинной выдержкой со штативом или без него. Полученные результаты? Шелковистые гладкие водопады и креативные световые картины одним нажатием кнопки. Фотографии с длинной выдержкой можно делать с помощью параметра «Дополнительно» в приложении камеры OnePlus 10 Pro.





Сенсор Sony IMX789 48MP на основной камере для улучшения вашей фотосъемки

Одним из основных моментов OnePlus 10 Pro является специально разработанный 48-мегапиксельный датчик Sony IMX789, который является датчиком, эксклюзивным для устройств OnePlus. Как и сверхширокоугольная камера OnePlus 10 Pro, основной датчик 1/1,43 дюйма снимает в полном 10-битном цвете. Датчик Sony IMX789 в OnePlus 10 Pro также выигрывает от обновлений настройки, которые улучшают шумоподавление, точность и динамический диапазон.

OnePlus 10 Pro также поставляется с 8-мегапиксельной телеобъективом с 3,3-кратным оптическим зумом, который захватывает изображения в полном 10-битном цвете. Он может захватывать изображения с 30-кратным цифровым зумом, дополненным новым алгоритмом сверхвысокого разрешения, который повышает четкость изображений, снятых с помощью цифрового зума. Наконец, датчик оснащен функцией оптической стабилизации изображения (OIS), которая помогает устранить размытость и дрожание изображений.

Делайте лучшие селфи с 32-мегапиксельным сенсором Sony IMX615.





Селфи-камера Мобильная камера Hasselblad 2-го поколения OnePlus 10 Pro оснащен улучшенной фронтальной камерой, позволяющей делать более качественные селфи. 32-мегапиксельный датчик Sony IMX615 предлагает в два раза больше мегапикселей и на 27% более широкое поле зрения по сравнению с Sony IMX471 в серии OnePlus 9. Кроме того, передняя камера OnePlus 10 Pro поддерживает режим Nightscape, позволяющий делать яркие и четкие снимки. селфи в темноте… 32-мегапиксельный передний датчик использует преимущества калибровки тона кожи, гарантируя, что тона кожи выглядят естественно на каждом снимке.





Поднимите создание фотографий на новый уровень с режимом Hasselblad Pro второго поколения.

Если функции камеры Hasselblad в OnePlus 10 Pro второго поколения было недостаточно, OnePlus также представила режим Hasselblad Pro. Эта функция выводит функцию Hasselblad на новый уровень, поскольку этот режим можно использовать на всех трех задних камерах — основной камере, телеобъективе и сверхширокоугольной камере — что позволяет настраивать параметры снимка, от ISO до баланса белого. Чтобы сделать его еще лучше, режим Hasselblad Pro позволяет системе задней камеры OnePlus 10 Pro захватывать изображения в формате RAW до 12 бит, что обеспечивает больше информации и более широкий динамический диапазон в сочетании с решением Hasselblad для естественных цветов для мобильных устройств. Режим Hasselblad Pro на OnePlus 10 Pro включает новую функцию под названием RAW+, которая позволяет снимать в формате RAW до 12 бит, сохраняя при этом все элементы вычислительной фотографии OnePlus 10 Pro, такие как улучшенный динамический диапазон и шумоподавление. Предоставляя высококачественные файлы изображений, RAW+ дает вам больше свободы творчества при редактировании снимков.





Делайте фотографии как профессионал с Master Style

Вы всегда хотели делать профессиональные фотографии, но не знаете как? Познакомьтесь с Master Style в OnePlus 10 Pro, который позволяет делать фотографии с калибровкой цвета от профессиональных фотографов Hasselblad. Новая функция включает в себя три цветовых режима — Serenity, Radiance и Emerald — откалиброванных послом Hasselblad Инь Чао и победителями Hasselblad Masters Беном Томасом и Дэвидом Пескинсом соответственно. Serenity воплощает в себе стиль популярной фэшн-фотографии Yin Chao, которую лучше всего использовать для портретов, а Radiance воссоздает стиль гиперреальности Бена Томаса, что приводит к упорядоченным снимкам, которыми делятся. Emerald — результат сотрудничества с Дэвидом Пескенсом, известным своими фотографиями дикой природы, и он идеально подходит для съемки потрясающих пейзажей. Каждый из трех цветовых режимов OnePlus 10 Pro можно найти и применить в меню «Фильтры» в приложении «Камера».





Возродите в себе кинорежиссера с отличными характеристиками видео OnePlus 10 Pro.

Если вы всегда любили снимать видео на свой смартфон, то режим «Видео» в OnePlus 10 Pro — это то, что вам нужно. Эта функция, впервые разработанная для рендеринга видео в OnePlus 10 Pro, позволяет настраивать ISO, выдержку и баланс белого до и во время съемки. Более того, видеорежим позволяет записывать в формате LOG без предустановленного профиля изображения, предоставляя вам чистый холст для цветокоррекции после съемки. Благодаря мощному датчику Sony IMX789 OnePlus 10 Pro способен записывать 4K со скоростью до 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 24 кадра в секунду. OnePlus 10 Pro поддерживает DualView Video, что позволяет одновременно записывать видео с передней и задней камер устройства.

OnePlus 10 Pro, оснащенный самыми динамичными характеристиками фотографии, — это сила, с которой нужно считаться, если вы хотите улучшить свою игру в фотографии. Чтобы узнать больше об OnePlus 10 Pro и всех других функциях, которые он предлагает, см.

кликните сюда