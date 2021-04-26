OneWeb запускает еще 36 спутников LEO из российского космоса

OneWeb, компания спутниковой связи на низкой околоземной орбите (LEO), принадлежащая Bharti Global и британскому правительству, запустила еще один набор из 36 спутников Arianespace с российской базы Восточный.

Последний запуск выводит группировку OneWeb на орбиту к 182 спутникам. Они войдут в состав спутникового парка OneWeb 648 LEO, который обеспечит высокоскоростную глобальную связь и малую задержку.

Недавний запуск спутника на LEO позволит OneWeb предоставлять услуги в Соединенном Королевстве, на Аляске, в Северной Европе, Гренландии, Исландии, в Арктических морях и Канаде. Он будет запущен до конца года. OneWeb намеревается сделать глобальный сервис доступным в следующем году, в том числе в Индии.

Генеральный директор OneWeb Нил Мастерсон заявил в официальном заявлении в понедельник, что компания «набирает обороты, запускает больше спутников, демонстрирует сеть и объявляет о большем количестве подписей о распространении по всему миру».

Ранее в этом месяце OneWeb подписала Меморандум о взаимопонимании (МоВ) с правительством Казахстана и местными партнерами, чтобы продвинуть амбиции центральноазиатского государства по оцифровке своей экономики, расширению возможностей подключения и становлению лидером в области спутниковой связи.

В ноябре прошлого года управляющий директор Bharti Global Шравин Миттал сообщил ET, что OneWeb открыта для входа в Индию либо напрямую, либо в рамках делового партнерства, которое включает либо путь совместного предприятия, либо соглашение об аренде пропускной способности, даже когда он готовится к запуску услуг быстрой широкополосной связи в стране. к июню 2022 г.



Bharti Global – офшорное подразделение Bharti Enterprises – холдинговой компании Bharti Airtel, второй по величине телекоммуникационной компании Индии.

