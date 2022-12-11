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OpenShot 3.0 был выпущен с несколькими улучшениями редактирования видео с открытым исходным кодом.

11 декабря, 2022
Artem Sokolov

Для тех, кто рассматривает нелинейный видеоредактор с открытым исходным кодом, чтобы попробовать этот праздничный сезон для любых видео, OpenShot 3.0 был официально выпущен сегодня как огромный шаг вперед для этого проекта.

Над OpenShot 3.0 работали весь прошлый год, и за это время было сделано более тысячи улучшений. OpenShot 3.0 имеет лучшую стабильность и меньшее использование памяти, лучшую производительность воспроизведения видео, поддержку экспорта нескольких видео и клипов одновременно, улучшенную поддержку форматов видео, интеграцию с Blender 3.3, поддержку нескольких мониторов HiDPI, улучшения документации и множество других. значительные улучшения в бесплатном решении для редактирования видео this.

В приведенном ниже видео из проекта OpenShot подробно рассказывается об улучшениях версии 3.0:

Загрузки и дополнительные сведения о видеоредакторе с открытым исходным кодом OpenShot 3.0 на http://www.openshot.com OpenShot.org.

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