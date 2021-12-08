OPPO включает выдвижную заднюю камеру для телефонов

Компания Oppo выпустила короткое видео, намекающее на новый тип конструкции камеры для смартфонов. Выдвижная камера собственной разработки компании выдвигается из корпуса телефона, а затем убирается внутрь. Видео показывает, что механизм водонепроницаем и что он автоматически уберет камеру, если телефон уронят.

В отличие от всплывающих селфи-камер, которые скрываются внутри телефона до тех пор, пока они не понадобятся, перемещение камеры вперед и назад по оси Z может повлиять на качество изображения, хотя Oppo еще не заявляет о каких-либо оптических преимуществах этой конструкции. Это не похоже на зум-объектив, поскольку он просто обозначен как 50 мм, но теоретически может помочь улучшить характеристики зума.

Маркировка на модуле камеры показывает, что размер сенсора составляет 1 / 1,56 дюйма, а объектив эквивалентен 50 мм с диафрагмой f / 2,4, что означает, что он должен быть примерно в 2 раза длиннее, чем основной объектив телефона. Это намного больший датчик, чем вы найдете за телеобъективом, поэтому, возможно, дополнительная высота, допускаемая механизмом втягивания, делает это возможным.

Oppo выпускает это видео в преддверии своего ежегодного мероприятия Inno Day на следующей неделе, где компания часто демонстрирует различные концепции и технологии перед их коммерческим выпуском. Событие прошлого года появилось Складной телефон и очки дополненной реальности. В этом году Oppo отмечает День Инно в течение двух дней, 14 и 15 декабря.