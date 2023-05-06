OU выпустил 168 студентов с отличным средним баллом | Новости

Согласно пресс-релизу, в выпускном классе OU 2023 года 168 студентов сохранили идеальный средний балл 4,0 на протяжении всего обучения в бакалавриате, в том числе 87 жителей Оклахомы.

В четверг состоялась церемония, посвященная их достижениям, и каждый студент получил бронзовую медаль на алой ленте, которую можно было носить во время выпускных церемоний.

АрдморСадбери: Райли, коммуникативные науки и расстройства

Бартлсвилль: Ной Б. Парикмахерская, машиностроение; Эрика Херд, Образование в области мировых языков

БланшарАвтор: Анна Спрэдли, Letters

сломанная стрела: Грэм Р. Чаппл, математика и биология; Хили С. Дюмон, биология; Эрика О’Брайен, реклама

ЧикашаДжаред Л. Ноблитт, финансы

чоктоХейден: Брук, общественное здравоохранение; Ава Де Мур, Дизайн интерьера

Клэрмор: Аарон Б. Рид, Промышленная инженерия и системотехника, диссертации

Колгейт: Ханна Э. Айви, политология.

Дель Сити: Катани Гош, пресса

Эдмунд: Сарамари В. Азун, запланированная программа; Ишан Р. Бханот, биология; Макс Дж. Баффет, биохимические науки; Бришей Ф. Берк, Сестринское дело; Сара К. Джарджура, биология; Кэролайн Гуд, психолог; Алекса Мэй Лалли, профессиональный писатель; Натан Д. Либхарт, астрофизик; Амелия К. Мелтон, Администрация; Эмили А. Мерфи, криминология; Грейсон Т. Рамир, Биология; Логан М. Скотт, машиностроение; Кристофер Т. Себулес, микробиолог

Элгин: Элисон Л. МакКланг, английский язык

Энид: Николь Бушман, специальное образование; Алекс К. Ким, медицинский бизнес; Колтон С. Вамсли, Промышленная и системная инженерия; Брайли Л. Юнкер, биология

ГрандфилдЛилли Рамирес, Наука о здоровье и физические упражнения

Зимородок: Сара Н. Сандерс, биология

Ламонт: Кэролайн Р. Мэйдзи, коммуникативные науки и расстройства

Мидвест Сити: Лейлани Армстронг, искусство; Мэдисон Л. Бэррон, Общественное здравоохранение

МурАвторы: Рео Хаяшизаки, Financial; Тринити Мэвис, начальное образование

Норманн: Уиллоу X. Арана, Промышленная и системная инженерия. Эмма А. учетная база; Элизабет Л. Дункан, биомедицинская инженерия; Кэтлин С. Кернал, политология; Лорен А. Мод, наука о здоровье и физических упражнениях; Эндрю Р. Мюррей, Компьютерная инженерия; Колин Осмент, дошкольное образование; Рис Филлипс, музыка; Аарон м. Пирс, информатика; Джошуа А. Робинсон, предпринимательство и управление проектами; Арнольд Д. Сисон, химическая инженерия; Кэтлин Вайнанд, социальная работа; Кейт Ф. Уиллер, биология; Алисса Уайли, международные исследования

Оклахома-Сити: Холли Калвер, Коммуникативные науки и расстройства; Лондон Фолкнер, политология; Дэниел Дж. Фитцпатрик, машиностроение; Джозеф С. Ласала, электротехника; Нго, биология; Карсон Б. Поттс, кино и медиа-исследования; Меган Шимански, Письма; Мулан Танг, биомедицинская инженерия; Джонатан Таварианас, Российские и международные исследования в области безопасности

АвасуАвтор: Райли Бертл, Дошкольное образование

Пьемонт: Марен Морган, психолог

песчаные источники: Кайлер Дж. Кларк, Машиностроение

Сапульпа: Ханна де Берри, режиссер; Джесс С. Хилл, антрополог

Шауни: Александр Р. Лансфорд, информатика

Стоячая вода: Клэр Грейс, Коммуникация

Все еще хорошо: Эрика Н. Вандерхейден, Архитектура

ТалсаАвтор: Миа Бакелман, Криминология и психология. Эмма Клэри, психология и биология; Сидни Иглтон, запланированная программа; Эми Гандерс, дошкольное образование; Анна С. Лагерр, международный бизнес; Брэдли С. МакНиз, финансы; Эмма Шелли, креативное медиапроизводство; Николас Ф. Стоя, Компьютерная инженерия; Николас Дж. Томпсон, компьютерные науки; Изабелла Зайдель, Письма

Вудворд: Брейден Л. Любовь, политология

Роджерс, Арканзас: Кайли Э. Джексон, бухгалтер

Лос-Анджелес, Калифорния: Джастин М. Марлоу, драма

Боулдер, Колорадо: Джулиан С. Чима, метеоролог

Сентенниал, Колорадо: Ян Б. Грей, Архитектурные исследования

Колорадо-Спрингс, Колорадо: Джон Б. Пауэрс, микробиология

Форт-Коллинз, Колорадо: Лорен Э. Мартис, Общественное здравоохранение

Болтон, Коннектикут: Джулиан М. Фишер, экономика

Юпитер, фл: Оливия Б. Пейсон, политология и музыкальный театр

Атланта, Джорджия: Анджелора Кастеллано, классика и международные исследования

Лейк-Вилла, Иллинойс: Николас С. Шнайдер, Электротехника

Клир-Лейк, Айова: Роуэн М. Фарид Лингвистика и испанский язык

Айова-Сити, Айова: Коллин Блоссер, Общественное здравоохранение

Дерби, Канзас: Катрина М. Мейсон, экологическая инженерия

Канзас-Сити, Канзас: Коди Л. Дэвис, метеоролог

Лоуренс, Канзас: София А. Митра, Уход; Саманта м. Уильямс, биомедицинская инженерия

Питтсбург, Канзас: Девин М. Макафи, Мет.

Сэндвич, Массачусетс: Джозеф Ф. Ротондо, метеорология и математика

Рочестер-Хиллз, Мичиган: Рохит Р. Миттал, биология

Миннеаполис, Миннесота: Лили Э. Ваннер, драма

Ли Саммит, Миссури: Кинади Г. Аллен, музыкальное образование

Омаха, Небраска: Эмма К. Сафранк, метеоролог

Северный Лас-Вегас, Невада: Ханна Л. Бермудес, бухгалтер

Марс, Пенсильвания: Дилан Н. Бейкер, биология

Уэст-Гроув, Пенсильвания: Люк Х. Каучич, математика и финансы.

Остин, Техас: Кале А. Китловски, Биология; Такер Уайз, финансы

Белтон, Техас: Маркус К. Аке, метеорология, математика, немецкий язык; Джек Корнетт, компьютерная инженерия

Коппелл, Техас: Кейтлин Сорк, медсестра

Даллас, ТехасАвтор: Миа Альварадо, Human Relations. Дэвид Эш, пресса; Кортни Ламберт, маркетолог; Алексис Рирдон, маркетинг; Элиз М. Уэлч, Здоровье человека и биология

Цветочный холм, Техас: Пейдж Н. Стэнли, Политология; Вера Таунсенд, PR; Ханна Уолтхолл, медсестра

Форт-Уэрт, Техас: Пейтон С. Армстронг, социальная работа; Эбигейл Эверетт, психолог; Кейт Б. Ляо, биология, экономика; Ате Э. Маршалл, Экологическая устойчивость; Эбигейл А. Кольцо, учет

Фриско, ТехасАвтор: Кайли Н. Пресс, Сестринское дело

Хит, Техас: Морган Э. Ламберт, экономика

Холидей, Техас: Чейз Н. Борхардт, Спортивный трейдинг

Хьюстон, Техас: Рэйчел Б. Халлетт, Сестринское дело; Сьюзан А. Мейкон, психология; Спенсер Кейт Уэбб Маркетинг

Ирвинг, ТехасКэтрин Г. Меннан, бухгалтер

Келлер, Техас: Делани Макдональд, по связям с общественностью; Эмма Дж. Шилдс, Химическая инженерия

Лонгвью, Техас: Нитин Ранджу, психолог

Лаббок, ТехасЛагерь: Джулия С. Психология

МакКинни, Техас: Кевин М. Фриц, биомедицинская инженерия; Кирстен Н. предусмотрительный, ухаживающий

Нью Браунфелс, ТехасАвтор: Джулия Уэзерфорд, Международные исследования

Норт-Ричленд-Хиллз, Техас: Слюда Дарман де Шатовье, биохимия

Плано, Техас: Амаль Насер Аль-Хафи Маркетинг. Купер Слай, бухгалтер

Рокуолл, Техас: Грейсон Н. Лински, драма

Сан-Антонио, Техас: Саттон Бристоль, Creative Media Production

Саутлейк, Техас: Делани Б. Белл, Визуальные коммуникации, Баррет Р. Энглер, Политология

Сан Рэй, Техас: Кайден Дж. Нельсон, Машиностроение

Вестлейк, Техас: Ханна Л. Джонстон, маркетинг

Глен Аллен, Вирджиния: Итан М. Шефер, метеоролог

Механиксвилль, Вирджиния: Виктор Рейнольдс, образование в области социальных наук

Норфолк, Вирджиния: Имоджен Коннелл, профессиональный писатель.

Джексон, Вайоминг: Кэтлин Даниэльвальд, экологические исследования и политология.

Ереван, АрменияКристина Элексанян, Международные исследования

Торонто КанадаАвтор: Дэвид Сандро, Управление цепочками поставок

Гуам: Бриттани Н. Трейстер, Психология

Нью-Дели, Индия: Джой Нат, лингвистика и экономика.

Турин, Италия: Абдул Саттар Карим Управление информационными системами

Непал: Ангат Н. Йоги, Информационные системы управления

Оманский султанат: Мухаммед Али Амер Аль-Хинаи, Архитектурное проектирование

Пештяны, Словакия: Джейкоб Костка, исследования международной безопасности

Версия Никки Аиши отредактировала эту историю.