OU выпустил 168 студентов с отличным средним баллом | Новости

Согласно пресс-релизу, в выпускном классе OU 2023 года 168 студентов сохранили идеальный средний балл 4,0 на протяжении всего обучения в бакалавриате, в том числе 87 жителей Оклахомы.
В четверг состоялась церемония, посвященная их достижениям, и каждый студент получил бронзовую медаль на алой ленте, которую можно было носить во время выпускных церемоний.
АрдморСадбери: Райли, коммуникативные науки и расстройства
Бартлсвилль: Ной Б. Парикмахерская, машиностроение; Эрика Херд, Образование в области мировых языков
БланшарАвтор: Анна Спрэдли, Letters
сломанная стрела: Грэм Р. Чаппл, математика и биология; Хили С. Дюмон, биология; Эрика О’Брайен, реклама
ЧикашаДжаред Л. Ноблитт, финансы
чоктоХейден: Брук, общественное здравоохранение; Ава Де Мур, Дизайн интерьера
Клэрмор: Аарон Б. Рид, Промышленная инженерия и системотехника, диссертации
Колгейт: Ханна Э. Айви, политология.
Дель Сити: Катани Гош, пресса
Эдмунд: Сарамари В. Азун, запланированная программа; Ишан Р. Бханот, биология; Макс Дж. Баффет, биохимические науки; Бришей Ф. Берк, Сестринское дело; Сара К. Джарджура, биология; Кэролайн Гуд, психолог; Алекса Мэй Лалли, профессиональный писатель; Натан Д. Либхарт, астрофизик; Амелия К. Мелтон, Администрация; Эмили А. Мерфи, криминология; Грейсон Т. Рамир, Биология; Логан М. Скотт, машиностроение; Кристофер Т. Себулес, микробиолог
Элгин: Элисон Л. МакКланг, английский язык
Энид: Николь Бушман, специальное образование; Алекс К. Ким, медицинский бизнес; Колтон С. Вамсли, Промышленная и системная инженерия; Брайли Л. Юнкер, биология
ГрандфилдЛилли Рамирес, Наука о здоровье и физические упражнения
Зимородок: Сара Н. Сандерс, биология
Ламонт: Кэролайн Р. Мэйдзи, коммуникативные науки и расстройства
Мидвест Сити: Лейлани Армстронг, искусство; Мэдисон Л. Бэррон, Общественное здравоохранение
МурАвторы: Рео Хаяшизаки, Financial; Тринити Мэвис, начальное образование
Норманн: Уиллоу X. Арана, Промышленная и системная инженерия. Эмма А. учетная база; Элизабет Л. Дункан, биомедицинская инженерия; Кэтлин С. Кернал, политология; Лорен А. Мод, наука о здоровье и физических упражнениях; Эндрю Р. Мюррей, Компьютерная инженерия; Колин Осмент, дошкольное образование; Рис Филлипс, музыка; Аарон м. Пирс, информатика; Джошуа А. Робинсон, предпринимательство и управление проектами; Арнольд Д. Сисон, химическая инженерия; Кэтлин Вайнанд, социальная работа; Кейт Ф. Уиллер, биология; Алисса Уайли, международные исследования
Оклахома-Сити: Холли Калвер, Коммуникативные науки и расстройства; Лондон Фолкнер, политология; Дэниел Дж. Фитцпатрик, машиностроение; Джозеф С. Ласала, электротехника; Нго, биология; Карсон Б. Поттс, кино и медиа-исследования; Меган Шимански, Письма; Мулан Танг, биомедицинская инженерия; Джонатан Таварианас, Российские и международные исследования в области безопасности
АвасуАвтор: Райли Бертл, Дошкольное образование
Пьемонт: Марен Морган, психолог
песчаные источники: Кайлер Дж. Кларк, Машиностроение
Сапульпа: Ханна де Берри, режиссер; Джесс С. Хилл, антрополог
Шауни: Александр Р. Лансфорд, информатика
Стоячая вода: Клэр Грейс, Коммуникация
Все еще хорошо: Эрика Н. Вандерхейден, Архитектура
ТалсаАвтор: Миа Бакелман, Криминология и психология. Эмма Клэри, психология и биология; Сидни Иглтон, запланированная программа; Эми Гандерс, дошкольное образование; Анна С. Лагерр, международный бизнес; Брэдли С. МакНиз, финансы; Эмма Шелли, креативное медиапроизводство; Николас Ф. Стоя, Компьютерная инженерия; Николас Дж. Томпсон, компьютерные науки; Изабелла Зайдель, Письма
Вудворд: Брейден Л. Любовь, политология
Роджерс, Арканзас: Кайли Э. Джексон, бухгалтер
Лос-Анджелес, Калифорния: Джастин М. Марлоу, драма
Боулдер, Колорадо: Джулиан С. Чима, метеоролог
Сентенниал, Колорадо: Ян Б. Грей, Архитектурные исследования
Колорадо-Спрингс, Колорадо: Джон Б. Пауэрс, микробиология
Форт-Коллинз, Колорадо: Лорен Э. Мартис, Общественное здравоохранение
Болтон, Коннектикут: Джулиан М. Фишер, экономика
Юпитер, фл: Оливия Б. Пейсон, политология и музыкальный театр
Атланта, Джорджия: Анджелора Кастеллано, классика и международные исследования
Лейк-Вилла, Иллинойс: Николас С. Шнайдер, Электротехника
Клир-Лейк, Айова: Роуэн М. Фарид Лингвистика и испанский язык
Айова-Сити, Айова: Коллин Блоссер, Общественное здравоохранение
Дерби, Канзас: Катрина М. Мейсон, экологическая инженерия
Канзас-Сити, Канзас: Коди Л. Дэвис, метеоролог
Лоуренс, Канзас: София А. Митра, Уход; Саманта м. Уильямс, биомедицинская инженерия
Питтсбург, Канзас: Девин М. Макафи, Мет.
Сэндвич, Массачусетс: Джозеф Ф. Ротондо, метеорология и математика
Рочестер-Хиллз, Мичиган: Рохит Р. Миттал, биология
Миннеаполис, Миннесота: Лили Э. Ваннер, драма
Ли Саммит, Миссури: Кинади Г. Аллен, музыкальное образование
Омаха, Небраска: Эмма К. Сафранк, метеоролог
Северный Лас-Вегас, Невада: Ханна Л. Бермудес, бухгалтер
Марс, Пенсильвания: Дилан Н. Бейкер, биология
Уэст-Гроув, Пенсильвания: Люк Х. Каучич, математика и финансы.
Остин, Техас: Кале А. Китловски, Биология; Такер Уайз, финансы
Белтон, Техас: Маркус К. Аке, метеорология, математика, немецкий язык; Джек Корнетт, компьютерная инженерия
Коппелл, Техас: Кейтлин Сорк, медсестра
Даллас, ТехасАвтор: Миа Альварадо, Human Relations. Дэвид Эш, пресса; Кортни Ламберт, маркетолог; Алексис Рирдон, маркетинг; Элиз М. Уэлч, Здоровье человека и биология
Цветочный холм, Техас: Пейдж Н. Стэнли, Политология; Вера Таунсенд, PR; Ханна Уолтхолл, медсестра
Форт-Уэрт, Техас: Пейтон С. Армстронг, социальная работа; Эбигейл Эверетт, психолог; Кейт Б. Ляо, биология, экономика; Ате Э. Маршалл, Экологическая устойчивость; Эбигейл А. Кольцо, учет
Фриско, ТехасАвтор: Кайли Н. Пресс, Сестринское дело
Хит, Техас: Морган Э. Ламберт, экономика
Холидей, Техас: Чейз Н. Борхардт, Спортивный трейдинг
Хьюстон, Техас: Рэйчел Б. Халлетт, Сестринское дело; Сьюзан А. Мейкон, психология; Спенсер Кейт Уэбб Маркетинг
Ирвинг, ТехасКэтрин Г. Меннан, бухгалтер
Келлер, Техас: Делани Макдональд, по связям с общественностью; Эмма Дж. Шилдс, Химическая инженерия
Лонгвью, Техас: Нитин Ранджу, психолог
Лаббок, ТехасЛагерь: Джулия С. Психология
МакКинни, Техас: Кевин М. Фриц, биомедицинская инженерия; Кирстен Н. предусмотрительный, ухаживающий
Нью Браунфелс, ТехасАвтор: Джулия Уэзерфорд, Международные исследования
Норт-Ричленд-Хиллз, Техас: Слюда Дарман де Шатовье, биохимия
Плано, Техас: Амаль Насер Аль-Хафи Маркетинг. Купер Слай, бухгалтер
Рокуолл, Техас: Грейсон Н. Лински, драма
Сан-Антонио, Техас: Саттон Бристоль, Creative Media Production
Саутлейк, Техас: Делани Б. Белл, Визуальные коммуникации, Баррет Р. Энглер, Политология
Сан Рэй, Техас: Кайден Дж. Нельсон, Машиностроение
Вестлейк, Техас: Ханна Л. Джонстон, маркетинг
Глен Аллен, Вирджиния: Итан М. Шефер, метеоролог
Механиксвилль, Вирджиния: Виктор Рейнольдс, образование в области социальных наук
Норфолк, Вирджиния: Имоджен Коннелл, профессиональный писатель.
Джексон, Вайоминг: Кэтлин Даниэльвальд, экологические исследования и политология.
Ереван, АрменияКристина Элексанян, Международные исследования
Торонто КанадаАвтор: Дэвид Сандро, Управление цепочками поставок
Гуам: Бриттани Н. Трейстер, Психология
Нью-Дели, Индия: Джой Нат, лингвистика и экономика.
Турин, Италия: Абдул Саттар Карим Управление информационными системами
Непал: Ангат Н. Йоги, Информационные системы управления
Оманский султанат: Мухаммед Али Амер Аль-Хинаи, Архитектурное проектирование
Пештяны, Словакия: Джейкоб Костка, исследования международной безопасности
Версия Никки Аиши отредактировала эту историю.
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