Outriders выпускают гномов Marvel’s Avengers • Eurogamer.net

Outriders был запущен массово, хотя технические проблемы препятствуют его выпуску.

Шутер People Can Fly поразил более 100 000 одновременных игроков в Steam, где в настоящее время он является самой продаваемой игрой по цене 49,99 фунтов стерлингов.

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Для сравнения: Marvel от Square Enix «Мстители» достигла пика количества одновременных игроков в Steam – 28 145 человек, когда она была запущена в сентябре. В настоящее время он насчитывает в среднем 1000 игроков одновременно за последние 30 дней.

Без сомнения, Square Enix обрадуется раннему успеху Outriders, но это было не так просто. В игре были проблемы с сервером На этой неделе иногда было сложно войти в систему и даже выгнать одиночных игроков в середине игры.

Также есть проблемы со сбоями, и People Can Fly пришлось отключить автоматическое согласование между компьютером и консолью из-за проблем с синхронизацией. Совместная игра не будет возобновлена ​​в эти выходные. Square Enix сказал.

В настоящее время ведутся работы по повышению стабильности сервера, и сегодня утром я смог поиграть без перебоев – даже несмотря на то, что для входа в систему требуется время.

Outriders играли время от времени с момента запуска 1 апреля и Я решил придерживаться этого После полоскания демонстрация.