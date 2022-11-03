Overdose, следующая игра Хидео Кодзимы, возможно, снова просочилась

По слухам, хоррор-игра Hideo Kojima Overdose снова всплыла на поверхность: в сети циркулируют просочившиеся изображения персонажа, которого играет актриса Death Stranding Маргарет Куэлли.

Согласно отчету лидера Тома Хендерсона на комнатные игрыСкриншоты передозировки от Кодзимы якобы начали распространяться на нескольких частных серверах Discord. Предполагаемые скриншоты сейчас распространяются в Интернете через социальные сети.

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Слухи о передозировке впервые появились в июне, когда Хендерсон опубликовал подробности об игре. Утечка, похоже, произошла из кадров, показывающих игровой процесс от третьего лица для персонажа Куэлли, исследующего темные проходы с фонариком. Kojima Productions сообщила, что запрос на удаление статьи был отклонен.

Хендерсон сказал, что скриншоты, которые в настоящее время циркулируют, похоже, взяты из того же видео, что и его первоначальный июньский отчет. Согласно первоначальному отчету, Overdose, по-видимому, отделена от потенциального продолжения Death Stranding, эта звезда Норман Ридус, возможно, случайно показал себя.

Официально Кодзима сотрудничает с Xbox в игре, которую создатель всегда хотел сделать. Появившись в этом году на игровой выставке Xbox Bethesda, Кодзима сказал, что предстоящая игра будет включать в себя «передовые технологии» Microsoft и «изменение отраслевых тенденций».

Кодзима также похвалил грядущий проект буквально на прошлой неделе. В интервью он сказал, что одна из его новых игр «почти как новая среда», которая может изменить положение вещей «не только в игровой индустрии, но и в киноиндустрии». Мы не знаем, какой проект он имеет в виду, но, скорее всего, это партнерство с Xbox, учитывая его предыдущие важные заявления об этом проекте.

Эль Фаннинг и Шиоли Куцуна из «Дэдпула 2» должны появиться в грядущем проекте Кодзимы, о чем стало известно из загадочных тизеров за последние несколько недель. Опять же, непонятно, с какой именно игрой связаны эти актеры.

Для получения дополнительной информации о Кодзиме ознакомьтесь с его недавним ответом на слухи о его причастности к «Заброшенным» Blue Box.

Логан Плант — внештатный автор IGN, освещающий новости и развлечения видеоигр. У него более шести лет опыта работы в игровой индустрии с второстепенными направлениями в IGN, Nintendo Wire, Switch Player Magazine и Lifewire. Вы можете найти его в Твиттере @LoganJPlant.