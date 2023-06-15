Overwatch 2 добавляет пользовательскую настройку перекрестия в скрытом обновлении

Overwatch 2 добавил дополнительные настройки для прицела в скрытом обновлении одновременно с запуском 5-го сезона.

В Overwatch 2 только что начался пятый сезон. Добавление в игру совершенно нового боевого пропуска, режима игры, созданного игроками, изменений баланса и многого другого. Наряду с новым сезоном мы также можем ожидать возвращения любимых Летних игр в 2023 году, на этот раз с новым режимом Winston для пляжного волейбола.

Мы не только получим пляжный волейбол от Уинстона, но и 25 июля Overwatch 2 будет заполнен бочками, фонарными столбами и реквизитом. Blizzard выскажет свое мнение о формате Prop Hunt.

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Однако, помимо всего нового контента, объявленного с запуском 5-го сезона, для игроков был отличный фактор качества жизни. Внимательные игроки в Overwatch 2 заметили, что в меню появились некоторые новые настройки прицела, позволяющие выполнять дополнительные настройки.

Пользователь Reddit samiswelsh Я заметил, что в редактор пользовательского прицела добавлены некоторые новые настройки. Сэма встречают новые ползунки «Толщина контура» и «Сдвиг контура». Эти новые настройки — отличная новость для геймеров, которые хотят еще больше персонализировать свой опыт.

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Помимо двух новых настроек, Сэм также заметил, что в других настройках появились десятичные дроби. Это означает, что игроки могут настроить свое перекрестие до десятичной точки, что обеспечивает большую точность.

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Что еще более странно в этом обновлении, так это тот факт, что о нем нет никаких упоминаний в социальных сетях.

«Я пытался найти в Google старые новости, которые я пропустил, но ничего не могу найти. Ничего в примечаниях к патчу, я не видел никаких сообщений ни здесь, ни в Твиттере. Пожалуйста, скажите мне, если я схожу с ума и случается не обращать на это внимания», — говорится в посте.

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Согласно некоторым комментариям, некоторые из этих настроек могут работать не так, как предполагалось. Это может означать, что эти изменения были отправлены слишком рано.

Хотя настройки немного шаткие и не совсем работают в игре, это признак того, что Blizzard предоставляет игрокам больше возможностей для кроссплатформенной настройки, особенно для тех, кто играет на соревнованиях.