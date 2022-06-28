Overwatch 2 заменит оригинальный Overwatch

оригинал Заметьте и смотритеНесколько дней. На прошлой неделе Blizzard показала в Реддит АМА Что, когда Монитор 2 Запуск 4 октябряОн будет перезаписан Заметьте и смотрите Премьер-министр, что фактически положило конец игре шестилетнего ребенка.

«Когда OW2 Запускаемый 4 октября, он заменит текущий онлайн-сервис», — написал гейм-директор Аарон Килер.

В то время как изменение добавит множество нового контента — новые герои, новые карты и многое другое — классика Заметьте и смотрите Он остановится, завершив формат 6 на 6 и изгнав жанр атакующей игры в относительную безвестность выделенного игрового угла. Новость немного удивила, т.к. Заметьте и смотрите голова и Монитор 2 Это было предназначено для сосуществования. в течение Монитор 2 На BlizzCon 2019 нынешний гейм-директор Аарон Килер и Джефф Каплан, бывший гейм-директор, покинувший Blizzard более года назад, описали сценарий, в котором игроки перешли на OW2 Он по-прежнему сможет играть с теми, кто этого не сделал.

С разблокированными скинами игроков и другими косметическими средствами, которые путешествуют по миру и вместе с ним. Монитор 2 Переход на бесплатную модельКажется, больше нет причин держать два матча отдельно друг от друга. в комментарии к крайКоманда разработчиков Overwatch заявила:

«Наша цель не в том, чтобы разделить нашу базу игроков и перейти к Монитор 2 максимально гладко. С этой целью, когда Монитор 2 Запущенная 4 октября бесплатная онлайн-игра заменит существующую игру. преувеличиватьч строительство. Контент-плееры разблокированы Заметьте и смотрите Вы автоматически переходите к игрокам в Наблюдение 2.«

Для игроков, обеспокоенных Заметьте и смотрите Наиболее важными особенностями являются закат с прибытием Монитор 2 (Например, лутбоксы), AMA показала, что содержимое любых неоткрытых ящиков с добычей будет автоматически добавлено в ваш инвентарь, а любые неиспользованные монеты (валюта, которую вы выиграете с помощью ящиков с добычей) также будут переданы. Однако Blizzard намерена создать новую валюту, используя OW2Старые монеты не смогут купить все, что предлагается.

Также не будет сброса рейтинга подбора игроков в игре «Прибытие». Монитор 2. Для поклонников, чтобы созерцать OW2 Приведя с собой уравнение командной соревновательной лестницы, ведущий системный дизайнер Скотт Мерсер написал, что «полный сброс будет означать, что игры будут полностью несбалансированы в течение нескольких недель или более на протяжении всего сервиса, и мы не думаем, что это будет здорово». опыт для всех». Тем не менее, Мерсер раскрыл это. OW2 В нем будет представлена ​​новая система роспуска, которая снизит MMR учетных записей, которые не играли какое-то время, чтобы обеспечить максимально равные матчи на всех уровнях рейтинга.

Пока я взволнован Монитор 2Мне немного грустно, потому что все новое приходит за счет старого. Я очень редко являюсь поклонником Assault, и отнесение игрового режима к пользовательским матчам в основном означает, что я больше не буду в него играть, не говоря уже о многоминутных настройках, таких как изменения пользовательского интерфейса и звукового дизайна, которые по существу изменить способ, которым я играю в игру.

Монитор 2 Он стартовал 4 октября, так что, фанаты Assault (да, все десять из нас), пора начинать.