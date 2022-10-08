Overwatch 2: «разочаровывающий опыт запуска»

картина : Активижн Близзард

Монитор 2 Он плохо проводил время. после того, как поддался Две атаки сторонних сторон Это сделало почти невозможным играть в геройский шутер. Ее критиковали за плохую политику в отношении мобильных телефонов.. Тогда у меня было много Проблемы с попыткой играть Монитор 2 с друзьями. Blizzard облегчила эти проблемы, полностью устранив требования к телефону и позволив большему количеству игроков испытать продолжение в течение недели, но не раньше, чем некоторые Продленное увольнение в четверг вечером. К пятнице болельщики Я заметил ошибку чата, которая случайным образом тратила свои реальные деньги на магазин. Сейчас вечер и начало выходных, у Blizzard очередное обновление.

В новом состоянии после обновленияBlizzard благодарна фанатам за то, что они были «терпеливы» на протяжении всей этой истории, и хотя сейчас есть некоторые долгожданные улучшения, более крупное обновление статуса игры все еще вызывает смешанные чувства.

В обновлении статуса Blizzard объявила, что игрокам на консолях со связанной учетной записью Battle.net с 9 июня 2021 года, а также любым игрокам на ПК со связанными учетными записями больше не понадобится мобильный телефон, и это вступит в силу немедленно. В электронном письме представитель Blizzard объяснил, что совершенно новые игроки Монитор 2Тем не менее, ему по-прежнему нужен номер телефона, так что требование полностью не исчезло.

В то время как Blizzard заявляет, что добивается прогресса в таких вещах, как объединение учетных записей, а также в связи с тем, что игроки не могут получить доступ к пакету Watchpoint Pack, приобретенному на консолях, разработчик говорит, что у некоторых все еще могут быть проблемы. Для предыдущего выпуска все еще существует список ожидания, а в случае последнего выпуска владельцы PlayStation, в частности, могут не увидеть продукт в своих инвентарях. Сообщается, что исправление будет выпущено сегодня вечером. Некоторые могут по-прежнему испытывать эти раздражающие проблемы со входом в систему, но Blizzard сделали так, что теперь это гораздо меньший камень преткновения в игре.

Возможно, самый ироничный момент обновления статуса — это то, что заменило проблему входа в систему. Вот Blizzard, объясняющая, как, улучшив одну вещь, игроки теперь могут увидеть худший опыт в другом:

Теперь, когда мы увеличили пропускную способность и улучшили синхронизацию с игроками, это повлияло на системы подбора игроков, а это означает, что вы можете столкнуться с ожиданием, прежде чем вас поместят в матч. Сегодня мы меняем конфигурации в этой системе и надеемся несколько сократить период ожидания в течение дня. В выходные мы продолжим исследовать очереди подбора игроков, чтобы определить, какие дополнительные улучшения мы можем внести.

По крайней мере, вы можете быть внутри игры, пока ждете.

Blizzard знает, что фанаты могут быть разочарованы после недели прощания с этим обновлением, поблагодарив игроков и признав, что запуск игры был трудным, Blizzard написала:

Мы очень ценим ваше терпение и благодарим вас за вашу поддержку, мы сосредоточены на улучшении Монитор 2 Опыт для всех игроков.

На данный момент это выглядит так, как будто Заметьте и смотрите Игрокам придется подождать до следующей недели, чтобы увидеть более значимые изменения, помимо тех, которые должны появиться в игре сегодня вечером.