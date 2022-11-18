Overwatch 2 снова требует ваш номер телефона

Если вы довольны, Blizzard в основном устранила требование SMS Protect, которое является способом ограничить создание бесплатного программного обеспечения. Мониторинг 2 Аккаунты от потенциально плохих актеров, мне жаль вас разочаровывать, но они вернулись. Да, издатель объявил Обновленный пост в блоге Функция SMS Protect снова включена, а это означает, что независимо от того, есть ли у вас предоплаченный мобильный телефон, вскоре вам потребуется привязать номер телефона к своей учетной записи Battle.net, чтобы играть. Мониторинг 2.

Мониторинг 2 Несколько в беспорядке с момента его дебюта 4 октября. Карты удалены. Серверы были Залито при запуске, что делает игру практически неиграбельной. а Треть списка закрыта И некоторые герои, как крепость И мичтобы Blizzard могли решать проблемы со своими группами.

Мониторинг 2 Он проходил через это, и требование SMS Protect Number было еще одной занозой в боку игроков. некоторые сказали Котаку это прекрасное чувство «Их наказывают за бедность». Потому что SMS Protect не разрешал предоплаченные номера, что фактически не позволяло людям с низким доходом играть в этот бесплатный геройский шутер. Быстро отреагировав на это противоречивое требование, Blizzard отозвала свое решение, заявив, что людям с подключенной учетной записью Battle.net «не нужно будет указывать номер телефона для игры». Мониторинг 2.

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Что ж, Blizzard снова передумала. В сообщении в блоге, обновленном 17 ноября, издатель сообщил, что SMS Protect for Мониторинг 2 Назад.

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«Начиная с сегодняшнего дня, мы расширяем глобальный охват SMS Protect на предоплаченные телефоны», — написала Blizzard в обновлении сообщения в блоге. «Мы рады приветствовать больше игроков Мониторинг 2 При этом мы продолжаем бороться с деструктивным поведением и защищать честность игрового опыта. Полное развертывание этого обновления может занять несколько часов, и нам не терпится увидеть вас в игре! «

Котаку Blizzard обратилась за комментариями.

Хотя Blizzard сообщила в своем обновленном сообщении в блоге от 17 ноября, что SMS Protect появится «через несколько часов», меня попросили только добавить номер телефона в мою недавно созданную учетную запись Battle.net. Поэтому я считаю, что это требование было вызвано раньше, чем ожидала компания. удивительно.

В то же время Blizzard объявила о возвращении SMS Protect, Мониторинг 2Новый исполнительный продюсер Джаред Нойс Отдельный пост в блоге Об обновлениях игры. К ним относятся настройка системы прогрессии, чтобы вы «чувствовали себя хорошо, проводя время в игре», улучшение времени ожидания, чтобы оно было «более точным с точки зрения пользовательского интерфейса», настройка подбора игроков для лучшего определения уровня навыков и дивизиона игрока, а также «создание баланса». изменения героев», в том числе соответствует текущему состоянию игры.

Есть также пробные версии боевого пропуска, поэтому награды кажутся более полезными и менее сложными, но эти обновления «установляются дольше», — сказал Нойс.

«Небольшое примечание: делиться планами до того, как они будут готовы, рискованно», — написал Нойс в своем блоге. Развитие в живой игре, например Мониторинг 2 Это требует постоянного манипулирования насущными потребностями игрока, долгосрочными амбициями и жизненными проблемами. Легче и безопаснее говорить о работе, когда она завершена и готова к сдаче. Тем не менее, я думаю, что правильно поделиться своими мыслями на раннем этапе, чтобы мы могли наладить лучший диалог между командой разработчиков и сообществом. Пожалуйста, продолжайте оставлять нам свои отзывы: мы читаем их, вдохновляемся ими и используем их в наших планах развития. В конечном счете, нам это нужно, чтобы убедиться, что мы создаем игру, в которую вы захотите играть долгие годы».

Снежная буря, Который печально известен своей токсичной культурой на рабочем месте.объявлено Мониторинг 2Второй сезон начнется 6 декабря. Этот набор контента будет включать в себя новую карту, еще один боевой пропуск и Танк-герой Раматра, который можно разблокировать после достижения 55-го уровня в боевом пропуске. проблема.