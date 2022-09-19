Packers используют бег и защиту, чтобы вернуться в нужное русло, обыграв Bears.

Несмотря на поражение на первой неделе, причин для беспокойства по поводу «Грин Бэй Пэкерс» не было, особенно с учетом Чикагские медведи приезжали в город. Им просто нужно было довольствоваться тем, что они делают лучше всего.

В этом сезоне это, вероятно, не самый любимый способ Packers, чтобы Аарон Роджерс бросал все подряд. С мячом управляют Аарон Джонс и Эй Джей Диллон, талантливая защита, которая летит и сильно бьет. И он будет играть два раза подряд MVP НФЛ, когда это необходимо.

Packers начали медленно, но как только Джонс и Диллон начали набирать ярды по частям, у Bears начались проблемы. «Пэкерс» мало что добились во втором тайме, но сохранили решающую победу со счетом 27-10.

«Хазмоны» проиграли «Миннесотским викингам» со счетом 23–7 в первую неделю. Может быть, Packers просто тяжело поработали в дебюте, или мы обнаружим, что Vikings намного лучше, чем ожидалось. Но в воскресенье вечером мы увидели, что посылки никуда не делись.

«Грин Бэй Пэкерс», бегущий назад Аарон Джонс (33 года), празднует победу над «Медведями» с тачдауна на 8 ярдов. (Фото Ассошиэйтед Пресс/Морри Гаш)

Хазмоны доминируют в первом тайме

Тем не менее, «Медведи» быстро стартовали, спустившись вниз после броска с игры «Пэкерс». Джастин Филдс побежал на посадку. «Медведи» повели 7-3, и будка NBC изо всех сил старалась убедить всех, что у «Медведей» есть шанс победить раздражение.

Балки заняли оставшуюся половину. Их последние четыре драйва в первом тайме привели к трем тачдаунам и удару головой. Дело было не в том, что Packers победили слабых Bears. Это был взгляд на то, как Packers хотят победить в этом сезоне.

Джонс прошел более 100 ярдов в начале третьей четверти и закончил со счетом 132. Он забил два гола. Диллон набрал 61 ярд за 18 пробежек. Не многим командам нужен баланс, если у них есть такой полузащитник, как Роджерс, но именно так Грин Бэй построил свой состав.

Роджерс по-прежнему великолепен, даже с группой молодых приемников, которые, кажется, его расстраивают. Он нанес тачдаун Аллену Лазарду и перед перерывом вывел «Пэкерс» вперед 24–7. Роджерс был эффективен с 234 ярдами и парой тачдаунов.

Нападение замедлилось после первого тайма. Были грязные ошибки. Это выглядело так, как будто «Пэкерс» сдались после того, как вырвались вперед в первом тайме, поскольку «медведи» не представляли особой угрозы, чтобы их беспокоить.

История продолжается

Защита Грин-Бей цепляется за победу

Защита двух поясов на прошлой неделе против «Викингов» была неудачной. Джастин Джефферсон довольно часто бегал бесплатно в старших классах, и защитник Джейер Александр вслух недоумевал, почему он не гонится за Джефферсоном.

В обороне Грин-Бей так много талантов, что в этом сезоне «Пэкерс» довольно часто выглядели плохо. Как только лучи вернули себе преимущество, защита быстро заиграла. Импульсивные в передачах оказывали хорошее давление на поля. Рецепторы медведей сработали, как только я поймал мяч. Чикаго забила в своем первом забеге, а в следующих пяти забегах набрала в общей сложности 10 ярдов.

Второй тайм был немного грязнее. Внезапное попадание Диллона глубоко в медведей помогло предотвратить полный выход игры из-под контроля. Никакой прогресс в НФЛ не был безопасным в воскресенье, и Медведи сделали его интересным на короткий период в четвертой четверти. Они опоздали со счетом 24-10 и направились к 1-ярдовой линии Packers, но необъяснимо назвали это квотербеком из стрелкового строя, вместо того, чтобы заставить Филдса выстроиться под центром и подкрасться к нему. Филдс предсказуемо остановился, и весь матч закончился.

На следующей неделе «Пэкерс» получат лучшее испытание, когда сыграют с «Тампа-Бэй Букканирс». Они не смогут взять второй тайм и обыграть пиратов, но мы знаем их предпочтительную формулу победы в этом матче.