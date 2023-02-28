Paradox Interactive представляет три новые игры на Xbox Showcase

Xbox и Paradox Interactive объединились для демонстрации на следующей неделе, которая будет включать в себя новую игру и анонс расширения. У многих студий есть игры в Xbox Game Pass, поэтому может быть и реклама сервиса.

Paradox Interactive заключила партнерское соглашение с Xbox, чтобы объявить об этом на следующей неделе, 6 марта, когда несколько студий представят новые игры, расширения и бесплатный контент. Многие разработчики, предлагающие свои игры, в настоящее время имеют игры в Xbox Game Pass, такие как Cities: Skylines и Shadowrun Returns, поэтому доступ к некоторым рекламным объявлениям для службы также может быть невозможен.

Трейлер шоу Paradox Interactive и Xbox

Похоже, что Paradox устроит жаркое шоу, так как мы можем ожидать увидеть три новые игры, представленные такими компаниями, как Colossal Order, разработчиком одной из лучших игр-симуляторов для Xbox, Cities: Skylines, разработчиком Shadowrun Harebrained Blueprints, и дебютная игра от Paradox Tectonic. Кроме того, Сайт парадокса Он также говорит, что будут новости и анонсы, такие как Crusader Kings III, Europa Universalis IV, «несколько анонсов» из арки Paradox и многое другое.

«Я не хочу сказать, что у нас много рекламы, но трудно выбрать самую интересную», — сказал Фредерик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive. «Разговаривать напрямую с нашими игроками о наших играх, делиться их волнением по поводу того, что будет дальше, сравнивать, сколько часов мы наиграли — это то, чем все в Paradox наслаждаются. Я также стараюсь не держать эти объявления в секрете». ».

Посмотреть шоу можно на Paradox Interactive. YouTube И дергаться каналов в понедельник, 6 марта, в 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному времени / 17:00 по Гринвичу / 18:00 по центральноевропейскому времени. Вы планируете его тюнинговать? Оставьте комментарий ниже и дайте нам знать!