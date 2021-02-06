Paramount + станет домом для серии приквелов Йеллоустоун ‘Y: 1883’

Paramount +, служба, ранее известная как CBS All Access, станет домом для Йеллоустон Называется строкой приквела П .: 1883Он был обнаружен. Йеллоустон Поклонники получат свой первый (краткий) взгляд на предстоящий сериал во время Суперкубка, когда Paramount Network планирует транслировать тизер, хотя для тех, кто особенно взволнован, тизер уже есть на YouTube.

Йеллоустон Это хитовая драма от Paramount Network, которая впервые вышла в эфир летом 2018 года, и в настоящее время для нее доступны три сезона. Сериал вращается вокруг семьи владельцев ранчо, безудержной коррупции и всех сложных факторов, которые связаны с обоими.

согласно с последняя датаИ Кто цитирует Несколько источников, Йеллоустон Один из создателей Тейлор Шеридан заключил «мега-сделку» с MTV Entertainment Group и ViacomCBS, чтобы запустить несколько новых шоу, первым из которых будет серия приквелов Paramount + под названием П .: 1883. Вы можете ознакомиться с тизерным предложением выше, но в нем не так много всего, чтобы появиться всего за 10 секунд с аудио.

П .: 1883 Премьера фильма состоится позже в этом году, и зрители смогут взглянуть на семью Даттонов и их путешествие через Великие равнины, их борьбу за избавление от бедности и их надежду на лучшее будущее в Монтане. Конечно, для просмотра шоу вам понадобится подписка Paramount +.

Paramount + проводит ребрендинг на CBS All Access – брендинг будет официально переведен на новое название в начале марта. Платформа поставляется с двумя уровнями подписки: «ограниченная» коммерческая версия за 5,99 долларов в месяц и бесплатная коммерческая версия за 9,99 долларов в месяц. Компания также предлагает годовые планы для клиентов, которые хотят сэкономить очень мало в долгосрочной перспективе.