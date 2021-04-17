Path Of Exile Studio Пусть платные вывески пропустят очередь сервера, извинитесь

Path of Exile 2 находится на подходе, на данный момент все еще выпущен контент для первой игры. Но его последнее расширение, Ultimatum, было запущено на этой неделе, и все пошло не так, как планировалось. Мягко говоря, это был беспорядок, когда игроки застревали в очередях к серверу и не могли играть. Однако проблемы были преувеличены из-за решения Grinding Gear Games разрешить пользователям платных потоковых трансляций пропускать очереди и сразу же начинать играть.

Как я это заметил Eurogamer, Объяснил продюсер Path of Exile Крис Уилсон в Тема Reddit Лига Ultimatum Challenge, испытание соотношения риска и вознаграждения, в котором игроки по сути соревнуются друг с другом, очень медленно впускала игроков. «Человеческая ошибка» привела к тому, что обычная скудная эстафета не работала, и игроков продолжали выгонять с поля, пока через несколько часов не было достигнуто окончательное исправление.

Но почему ситуация с Path of Exile отличалась от проблем с сервером, которые преследовали, например, такую ​​игру, как Outriders? Ну, потому что пострадали не все. Платные баннеры, принесенные Grinding Gear Games на борт, получили разрешение на немедленный запуск, поскольку должны были выходить в эфир в течение двух часов. В то время команда считала, что о запрете игры не может быть и речи.

«Это было самое близкое к тому, что я мог буквально сжечь кучу денег», – сказал Уилсон. «Поэтому мы приняли поспешное решение позволить этим людям не стоять в очереди».

Как вы можете себе представить, продвижение ваших игроков для получения нового контента через влиятельных лиц не очень эффективно, если вы также в основном высмеиваете их неспособность играть. Студия не стала бы прибегать к подобным предпочтительным лечебным решениям в будущем и подчеркнула, что «большинство» знаков не просили их об этом.

Давать одним игрокам шанс опередить других определенно не кажется правильным шагом, независимо от того, заплатили ли вы за них. Однако, основываясь на комментариях Уилсона, кажется, что студия извлекла очень ценный урок из публичных намерений и, вероятно, никогда больше не совершит ту же ошибку.