Peloton продлевает падение, поскольку Amazon представляет фитнес-сервис для соревнований

(Bloomberg) – Peloton Interactive Inc. расширилась. со своих минимумов во вторник после новостей о том, что Amazon.com Inc. Он запускает сервис под названием Halo Fitness, чтобы конкурировать с предложениями от Peloton и Apple Inc.

Во вторник акции упали на 5,5%, но отчасти компенсировали падение и закрылись на 4,6% ниже самого низкого уровня за более чем четыре месяца. Peloton уже торговался с понижением в преддверии новостей, поскольку он был вовлечен в широкую распродажу акций технологических компаний, вызванную более высокой доходностью облигаций. Акции Apple упали на 2,4 процента во вторник, а акции Amazon упали на 2,6 процента.

Членство в Amazon Halo включает в себя «сотни тренировок» через приложение и может отслеживать состав тела и режим сна, согласно веб-сайту компании. Amazon продает браслет Halo Band, который работает с фитнес-сервисом.

Peloton известен своими технически оснащенными спортивными мотоциклами, но они также предлагают подписку на программы тренировок. Согласно одному из файлов, он продает подписку Connected Fitness для доступа к занятиям через свои продукты и более широкое цифровое предложение с различными тренировками, такими как силовые тренировки и йога. Согласно данным, собранным Bloomberg, в финансовом году, закончившемся 30 июня, доход от подписки составил около 22% от общего объема продаж.

Ранее в этом месяце Peloton упал после того, как Apple объявила об обновлениях своего сервиса Fitness + во время мероприятия.

(Обновляет движение акций и графиков.)

