Peloton Quietly рассматривает поддержку Apple GymKit

картина : Кейтлин МакГарри / Gizmodo

Одно из новых преимуществ Peloton Велосипед + Интеграция GymKit с Apple Watch упростила и повысила точность записи тренировок. Теперь Peloton, похоже, недавно удалил поддержку GymKit для велосипедных лагерей, ограничив интеграцию Apple Watch в классы, предназначенные только для езды на велосипеде.

Новость была впервые замечена раньше ConnectTheWatts. В отчете содержится снимок экрана с подписью в Instagram, где пользователь жалуется, что Peloton внезапно отключает GymKit для уроков Bike Bootcamp, которые объединяют силовые тренировки и езду на велосипеде в одну тренировку. (Это умное использование вращающегося экрана Bike +.) Затем Peloton официально ответил на комментарий, сказав: «В наших занятиях по велоспорту будет поддерживаться только Apple GymKit. Мы искренне приносим извинения за неудобства и надеемся, что Apple GymKit будет поддерживать дополнительные типы занятия в будущем ».

Представитель Peloton также подтвердил Gizmodo, что «работа GymKit пока будет доступна только на занятиях по велоспорту».

GymKit – это платформа от Apple, которая позволяет Apple Watch автоматически синхронизироваться с фитнес-оборудованием. Он был представлен в watchOS 4 в 2017 году, и вы могли столкнуться с ним, если бы в вашем спортзале было новейшее кардиооборудование с технологией NFC. Это работает следующим образом: прикоснитесь к Apple Watch на устройстве, и они автоматически передадут данные о частоте пульса. Еще одна особенность заключается в том, что кардиотренажер (например, беговые дорожки, велосипеды и т. Д.) Будет синхронизировать наиболее точные данные о скорости и расстоянии с вашими часами. Важно то, что GymKit работает только с одним кардиотренажером для одного упражнения в определенный момент времени. Чтобы воспользоваться возможностью Apple Watch отслеживать смешанные упражнения, вам следует отказаться от GymKit.

Тихое сокращение поддержки Peloton функции выбора … интересно, мягко говоря. Вы можете интерпретировать это как говядину, учитывая, что Apple стала серьезным конкурентом с момента запуска службы тренировок по требованию, Фитнес +. Кроме того, за последнее время Peloton сделала несколько интересных приобретений. В конце 2020 года Peloton приобрела три стартапа с искусственным интеллектом и подключенное фитнес-оборудование, в том числе Atlas Wearables. Примечательны носимые устройства Atlas, так как они запускают собственный фитнес-трекер и создали огромную базу данных алгоритмов тренировок. Когда появилась эта новость, возникли предположения, что Пелотон мог думать Разработка собственных умных часов Или фитнес-трекер. Убедительных доказательств нет, но эти приобретения в сочетании с сокращением поддержки Apple Watch в преддверии ежегодного мероприятия Peloton Homecoming – подозрительно подходящее время, особенно после мероприятия Peloton. страница Это поднимает «большие новости».

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Хотя идея Peloton и Apple может показаться восхитительной, возможно, здесь дело не в этом. Пользователи Peloton вошли субреддиты И другие социальные сети о периодических контактах GymKit в последние месяцы. Вы также должны иметь в виду, что Apple Watch не очень хорошо отслеживают смешанные тренировки – это именно то, что обозначают классы Peloton Bike Bootcamp. (Есть тоже субреддит Пользователи, рассматривающие любые упражнения Apple Watch, могут использовать их даже в этих категориях.) Удаление поддержки GymKit для чего-либо, кроме езды, может быть вопросом технического процесса. В конце концов, Пелотон получил немного тепла Огромные задержки доставки Во время пандемии. Последнее, что вы хотите, – это предлагать опыт ниже номинального после того, как клиенты слишком долго ждали, чтобы получить свой Bike +.

Однако тот факт, что Peloton сделал это тихо, разочаровывает. Многие люди цитировали GymKit и Apple Watch, соглашаясь, что это Причина Почему что они Купить Или апгрейд Велосипед +. Такое обновление флэш-памяти раздражает, тем более что покупка Apple Watch и Peloton – не такая уж маленькая покупка. Даже если удаление поддержки обучения Bootcamp является попыткой улучшить общий опыт, компании должны сообщить об этом потребителям, прежде чем они решат потратить сотни или тысячи долларов на дорогостоящее оборудование.

Обновление 15.04.2021, 13:05: Был добавлен дополнительный контекст о GymKit, который ограничен индивидуальным кардиооборудованием и тренировками.