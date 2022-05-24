PEN America чествует активистов, художников и диссидентов

От заключенного украинского журналиста до активиста средней школы Флориды, PEN America в понедельник вечером восхвалял демократию и свободу слова и предупреждал об опасностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и другие страны.

НЬЮ-ЙОРК. От заключенного в тюрьму украинского журналиста до активиста средней школы Флориды, PEN America в понедельник вечером восхваляла демократию и свободу слова и предупреждала об опасностях, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и другие страны.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на черных обязанностях, таких как школьная работа, мое поколение было вынуждено быстро мобилизоваться и бороться за наше будущее», — сказал подросток из Флориды Джек Петч, видный противник так называемой государственной инициативы «Не говори лайк». Кампания «Я». «Если наш коллективный голос не будет иметь значения, они не будут так сильно пытаться заставить его замолчать», — сказал Белл в понедельник.

Отмечая свое 100-летие, Литературно-правовая организация провела свой ежегодный ужин по сбору средств, на котором около 650 авторов, издателей, редакторов и других лиц собрались в Американском музее естественной истории на Манхэттене. Петоц получил премию PEN/Benenson Courage Award, писательница Зэди Смит получила награду за литературные заслуги, а основатель Audible.com Дональд Кац получил награду за бизнес-провидец. Ведет актер — комик и комментатор Фейт Салли.

Украинский журналист Владислав Сипенко, который в настоящее время отбывает шестилетний срок в российском исправительно-трудовом лагере за свои репортажи в оккупированном Россией Крыму, был заочно награжден премией PEN/Barbey Freedom to Write Award, присуждаемой политическим заключенным. А от его имени выступила жена Есыпенко Катрина, представленная актером Майклом Дугласом.

«Он считает, что люди заслуживают того, чтобы знать, что происходит, и знать правду», — сказала она, говоря по-украински, которую перевел официальный представитель пера. «Мой муж верит в это так глубоко, что готов рисковать своей жизнью. Я разделяю его приверженность».

Некоторые из выступающих сослались на личные связи с лауреатами. Дуглас отметил, что его предки были выходцами из Восточной Европы. Каца представил сенатор Кори Букер от Нью-Джерси, который заявил, что, когда он был мэром Ньюарка десять лет назад, Кац сделал город своей базой для производителя и распространителя своих аудиокниг.

«Когда я был мэром, Audible была первой крупной компанией, переехавшей в Ньюарк, — сказал Букер. — Люди уступили Ньюарку. Люди игнорировали наш город. Люди объявили наш город мертвым».

Смит, британская писательница, наиболее известная такими романами, как «Белые зубы» и «О красоте», задалась вопросом, почему она была удостоена премии «Литературная заслуга». Как она призналась в понедельник вечером, ее «служба» в основном сводилась к написанию книг, поскольку она «не председательствовала ни на каких комиссиях, избегала буквально каждой панели, которую могла, и уходила от открытых писем и литературных петиций, как если бы они были брошены ручными гранатами».

Она сравнила себя с авторитарными активистами, такими как Саймон Вейль, Альбер Камю и Джеймс Болдуин, выразив им «благоговение и уважение», при этом назвав свою работу своим собственным вкладом, сказав, что «мысль тоже является формой работы…»

Я знаю, кто я. Я писатель. Я сижу в своей комнате. Я пишу. Я читаю. Иногда, когда мои дети приходят, чтобы попросить меня что-то сделать, они говорят: «Ты буквально ничего не делаешь!», «Для тебя я Я хочу признаться, что считаю своим призванием использовать все имеющиеся у меня лингвистические таланты на службе самого языка».