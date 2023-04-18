Pernod Ricard полностью приостанавливает экспорт водки Absolut в Россию

ЛОНДОН/ПАРИЖ (Рейтер) — Французская алкогольная компания Pernod Ricard (PERP.PA) заявила, что полностью приостановит экспорт своей премиальной водки Absolute в Россию, ранее сократив продажи после вторжения Москвы в Украину.

На прошлой неделе несколько СМИ сообщили, что Absolut «поставляет продукцию в количестве, которое может поддержать местных сотрудников и обеспечить экономическую устойчивость местных предприятий», — сказал представитель Pernod.

Сообщения вызвали критику в Швеции, где производится водка.

В результате я принял решение полностью приостановить поставки Absolut из-за «обязанности заботиться о наших сотрудниках и партнерах», — говорится в заявлении Pernod, отправленном по электронной почте Reuters.

«Мы не можем подвергать их жесткой критике во всех ее проявлениях. Именно поэтому Absolut принял решение прекратить экспорт своего бренда в Россию», — сказала она.

Как и многие западные компании по производству потребительских товаров, Pernod Ricard в прошлом году резко сократила объемы продаж продукции в России, хотя ранее она обеспечивала около 3% своих продаж в России.

Она добавила, что, ограничив предложение, Pernod смогла защитить свою местную команду от обвинений в уголовной ответственности, сославшись на «умышленное банкротство».

Некоторые западные компании, уходящие из России, опасаются останавливать производство или оставлять заводы без работы из-за опасений, что их сочтут преднамеренно доводящими свой бизнес до банкротства.

Однако попытки западных брендов дистанцироваться от российского рынка осложняются попытками Москвы защитить потребителей от изоляции Запада.

Россия в пятницу опубликовала список товаров иностранных автопроизводителей, технологических компаний и потребительских брендов, которые правительство включило в план так называемого «параллельного импорта».

«Ради ясности, к сожалению, это не помешает ему попасть в руки «параллельного рынка», который сильно вырос в последние месяцы и над которым мы не имеем никакого контроля», — сказал Перно.

Pernod по-прежнему производит ограниченные поставки других брендов в Россию и отказывается комментировать, почему это не прекратилось.

(Отчетность Доминика Видалона и Ричи Найду) Редактирование Мэтта Скоффама и Шэрон Синглтон

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