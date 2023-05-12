Pernot Ricard прекращает деятельность в России

ПАРИЖ, 12 мая (Рейтер) — Французская алкогольная группа Bernard Ricard (PERP.PA) заявила в пятницу, что планирует прекратить экспорт всех премиальных международных брендов в Россию в конце апреля, а также дистрибуцию портфеля местных брендов. в Россию.
Прекращение дистрибуции местного портфеля, в который входят такие бренды, как армянский коньяк Арарат, Pernod Ricard рассчитывает завершить «в течение нескольких месяцев», говорится в заявлении группы на своем веб-сайте.
Представитель Pernod Ricard заявил, что компания, владеющая такими международными брендами, как коньяк Martel и джин Beefeater, в ближайшем будущем направит в Россию «ограниченную команду» для возобновления бизнеса.
По его словам, сокращение местных операций будет означать потерю около 300 рабочих мест в России.
В прошлом месяце Pernod Ricard заявила, что полностью приостановит экспорт своей премиальной водки Absolut в Россию после того, как Москва сократила продажи после вторжения на Украину.
В то время компания заявила, что по-прежнему предлагает ограниченное распространение других брендов в России.
Как и многие западные компании по производству потребительских товаров, Pernod Ricard в прошлом году резко сократила объем продаж продукции в России, которая ранее составляла 3% ее продаж.
Отчет Доминика Видалана; Монтаж: Бенуа ван Оверстратен
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