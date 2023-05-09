Phi Beta Kappa представляет новых участников

На ежегодной церемонии введения в должность отделения Phi Beta Kappa Alpha of Delaware 6 мая были введены в должность 64 студента бакалавриата Университета Делавэра. Phi Beta Kappa, старейшее и наиболее избирательное университетское общество чести для дисциплин в области искусства и науки, было основано в 1776 году.

в Глава Альфа Делавэр Он был основан в Университете Делавэра в 1956 году. Имена призывников включены в программу. Доступна здесь.

Каждый год отделение чествует победителей студенческих премий.

Лауреатом премии Клифта и Деармонда стала Жасмин Биотто, отличница колледжа из Гленсайда, штат Пенсильвания. Она специализируется на химии и испанском языке. Эта награда присуждается второкурсникам Университета Делавэра, которые демонстрируют наиболее выдающийся научный потенциал в учебной программе Phi Beta Kappa.

Премию Герберта Эллиса Ньюмана получила Надя Эллихерст, отличница колледжа Цинциннати, штат Огайо. Он специализировался на международных отношениях и русистике, а также на журналистике и музееведении. Эта награда присуждается студентам третьего курса Университета Делавэра, которые демонстрируют наиболее выдающийся научный потенциал в учебной программе Phi Beta Kappa.

Лауреатом Премии выдающегося старшего Л. Леона Кэмпбелла Phi Beta Kappa стал Джон Салсини-Тобиас, отличник бакалавриата из Ньюарка, штат Делавэр. Специализация в биологических науках с несовершеннолетними на испанском языке для здравоохранения и истории. Эта награда вручается выпускнику естественных или физических наук, который продемонстрировал выдающиеся интеллектуальные способности и приверженность научным исследованиям. Награда присуждается Л. Леону Кэмпбеллу, который занимал должность ректора Университета Делавэра с 1972 по 1988 год. После ухода с поста декана он был назначен Хью М. Моррисом профессором-исследователем в области молекулярно-биологических наук. Профессор Кэмпбелл был давним сторонником альфа-главы Phi Beta Kappa.