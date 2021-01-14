Philips Hue теперь может сделать ваши немые настенные переключатели умными

Снимок экрана : Philips Hue

Одна из самых больших проблем с умным освещением Именно так они взаимодействуют с традиционными настенными выключателями, и это именно то, что Philips Hue надеется исправить с помощью своего нового настенного выключателя.

Как правило, проблема с подключением интеллектуального освещения к традиционному настенному выключателю заключается в том, что если вы используете выключатель для выключения интеллектуального освещения вместо использования приложения или голосовой команды, интеллектуальные фонари не смогут связываться с остальными вашими устройствами. Это означает, что ваши умные фонари будут недоступны до тех пор, пока вы в следующий раз не воспользуетесь настенным выключателем, чтобы снова их перевернуть, что, по сути, полностью устранит цель интеллектуального освещения.

Чтобы решить эту проблему, Philips Hue создал новый настенный выключатель, Это небольшое проводное устройство В вашем настенном переключателе Позволяет вам использовать переключатель для включения и выключения света, пока он еще включен Оттеняйте лампочки и свет, чтобы поддерживать связь с телефоном или концентратором Philips Hue. Поэтому даже если вы выключите его выключателем, умные лампочки Hue не потеряют своей функциональности.

Доступный по цене 40 долларов США за штуку или 70 долларов США за упаковку из двух штук, очевидным недостатком настенного переключателя Hue является то, что, помимо работы только с лампами Hue, настенный переключатель стоит относительно дороже по сравнению с обычным настенным переключателем, поэтому вместо того, чтобы устанавливать его полностью По всему дому пользователи Hue могут захотеть только стратегически установить его в Зоны движения.

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И Чтобы поддерживать контакт Как и вся остальная часть вашей домашней сети, настенный переключатель Hue питается от небольшой одноразовой батареи. Philips Hue утверждает, что батареи, поставляемой с настенным переключателем, должно хватить на пять лет без подзарядки. , Но когда вы наконец умрете, вам нужно будет снять переднюю панель настенного выключателя и Снова возитесь со своими проводами, чтобы заменить их.

Основное обновление нового переключателя Hue Dimmer Switch – это программируемая кнопка Hue внизу. рисунок : Оттенок

С другой стороны, Philips Hue утверждает, что ее настенный переключатель должен работать как с обычными, так и с кулисными переключателями, а также с кнопочными переключателями. Однако, если вам нужно более модульное решение для управления лампами Hue, Philips Hue также запускает Обновленный переключатель Hue Dimmer Switch с новой программируемой кнопкой Hue. Это можно настроить для воспроизведения файла Сцена или рецепт освещения.

Новый настенный выключатель Philips Hue будет доступен в Северной Америке этим летом по цене 40 долларов, а обновленный переключатель Hue Dimmer поступит в продажу ранее 23 февраля за 25 долларов.