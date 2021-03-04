PHL и Россия провели очередную встречу по вопросам оцифровки налогов

Налоговое управление (BIR) собирается снова встретиться со своими российскими коллегами в этом месяце, чтобы заключить партнерство, которое поможет Филиппинам оцифровать налоговое администрирование.

Российское налоговое агентство, Федеральная налоговая служба (ФНС), выразило готовность поддержать Филиппины в автоматизации цифрового налогового администрирования, говорится в заявлении Министерства финансов (DoF) в четверг со ссылкой на заместителя комиссара BIR Arnel SD. Джубала.

ФНС и BIR встретились 13 января через Zoom, чтобы обсудить передовой опыт налогового администрирования и соблюдения нормативных требований.

Заместитель министра финансов Энтони Тунко сказал, что предлагаемая поддержка усилий BIR по оцифровке будет обсуждаться на двусторонней встрече в этом месяце.

В Минфине заявили, что правительство предложило заместителю комиссара ФНС Дмитрию Вольфаху возможность сотрудничества между двумя налоговыми ведомствами.

В феврале 2020 года министр финансов Карлос Дж. Домингес III помог России создать программу сбора налоговых данных для взимания НДС в ЗБМ.

В отдельном заявлении в четверг комиссар BIR Цезарь Р. Система единого окна Dulay, запущенная 28 января для регистрации бизнеса и операций в государственных учреждениях, упростит требования к обработке и повысит собираемость налогов.

«Это также увеличит количество налогоплательщиков в налоговой сети, тем самым увеличив усилия по сбору доходов и, в конечном итоге, добавит больше средств для поддержки государственных операций», – добавил Долай.

Он имел в виду Центральный бизнес-портал, электронную систему, которая централизует транзакции с правительством, такие как регистрация компаний и получение разрешений и лицензий. – Беатрис М. Лафорга