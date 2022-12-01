Phoenix Mercury опубликовал расписание WNBA на 2023 год.

Меркьюри и WNBA выпустили собственные полные весы В среду стало известно, что «Финикс» откроется в пятницу, 19 мая, против «Лос-Анджелес Спаркс».

В прошлом сезоне, первый тренер под руководством Ванессы Найгаард, «Меркьюри» пошли со счетом 15-21, чтобы проскользнуть в плей-офф, где они были выбиты в серии из двух игр будущим чемпионом «Лас-Вегас Айс».

И Феникс отмахнулся от растяжки без будущей члена Зала Славы Дайаны Таурази, которая страдала параличом нижних конечностей. Команда также осталась без единственной звезды 2022 года Скайлар Диггинс-Смит, которая отсутствует по личным причинам.

Центровой Бриттни Гринер пропустила весь сезон 2022 года, находясь в заключении в России по обвинению в хранении наркотиков. Она остается в России, и ее заключение было признано правительством США «незаконным задержанием».

Когда дело доходит до звезд Меркурия, в наступающем году возникает много вопросов.

Контракт Таурази истек после прошлого сезона, но она сказала Ник Кинг из AZ Family Она планирует сыграть свой 19-й сезон в WNBA. 39-летняя футболистка выразила желание играть как можно дольше и закончила прошлый сезон со средними показателями 16,7 очка, 3,4 подбора и 3,9 передачи.

Доступность Гринер — это самое далекое, о чем думает команда, поскольку Соединенные Штаты продолжают переговоры с российским правительством о его возвращении на американскую сторону.

В октябре Диггинс-Смит объявила, что ждет второго ребенка. В 2022 году она набирала в среднем 19,7 очка и 5,5 передачи за игру.

Расписание Феникс Меркурий на 2023 год

Пятница, 19 мая, Лос-Анджелес, 19:00.

Воскресенье, 21 мая, против Чикаго, 13:00.

Четверг, 25 мая, против «Миннесоты» — 19:00.

Пятница, 2 июня, против Лос-Анджелеса, 19:00.

Среда, 7 июня, Даллас, 17:00.

Пятница, 9 июня, Даллас, 17:00.

Воскресенье, 11 июня в Индиане, 13:00.

Вторник, 13 июня, против «Сиэтла» — 19:00.

Пятница, 16 июня, Вашингтон, 16:00.

Воскресенье, 18 июня в Нью-Йорке — 11:00.

Среда, 21 июня, против Лас-Вегаса, 12:30.

Суббота, 24 июня, Сиэтл, 18:00.

Вторник, 27 июня, против «Далласа» — 19:00.

Четверг, 29 июня, матч против «Индианы» — 19:00.

Суббота, 1 июля, против «Миннесоты» — 19:00.

Среда, 5 июля, Нью-Йорк, 16:00.

Пятница, 7 июля, Миннесота, 17:00.

Воскресенье, 9 июля, против Лос-Анджелеса, 15:00.

Вторник, 11 июля, Лас-Вегас, 19:00.

13-17 июля Перерыв на Матч звезд

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ против КОННЕКТИКУТА — 19:00

Четверг, 20 июля, против Чикаго, 19:00.

Воскресенье, 23 июля, Вашингтон, 12:00.

Вторник, 25 июля, Атланта, 16:00.

Воскресенье, 30 июля, Чикаго, 13:00.

Вторник, 1 августа, Индиана, 16:00.

Четверг, 3 августа, против «Атланты» — 19:00.

Суббота, 5 августа, матч против «Сиэтла» — 19:00.

Вторник, 8 августа, против «Вашингтона» — 19:00.

Четверг, 10 августа, матч против КОННЕКТИКУТА, 19:00.

Воскресенье, 13 августа, Сиэтл, 12:00.

14-16 августа Турнир на Кубок Комиссара

Пт, 18 августа — Нью-Йорк — 19:00

Воскресенье, 20 августа, матч против «Индианы» — 15:00.

Вторник, 22 августа, Лос-Анджелес, 19:00.

Воскресенье, 27 августа, против «Далласа» — 15:00.

Вторник, 29 августа, Атланта, 16:00.

Четверг, 31 августа, Коннектикут, 16:00.

Воскресенье, 3 сентября, Миннесота, 16:00.

Вторник, 5 сентября, против Вашингтона, 19:00.

Пятница, 8 сентября, против Лас-Вегаса — 19:00

Воскресенье, 10 сентября, Лас-Вегас, 12:00.

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