Phoenix Mercury опубликовал расписание WNBA на 2023 год.

Меркьюри и WNBA выпустили собственные полные весы В среду стало известно, что «Финикс» откроется в пятницу, 19 мая, против «Лос-Анджелес Спаркс».
В прошлом сезоне, первый тренер под руководством Ванессы Найгаард, «Меркьюри» пошли со счетом 15-21, чтобы проскользнуть в плей-офф, где они были выбиты в серии из двух игр будущим чемпионом «Лас-Вегас Айс».
И Феникс отмахнулся от растяжки без будущей члена Зала Славы Дайаны Таурази, которая страдала параличом нижних конечностей. Команда также осталась без единственной звезды 2022 года Скайлар Диггинс-Смит, которая отсутствует по личным причинам.
Центровой Бриттни Гринер пропустила весь сезон 2022 года, находясь в заключении в России по обвинению в хранении наркотиков. Она остается в России, и ее заключение было признано правительством США «незаконным задержанием».
Когда дело доходит до звезд Меркурия, в наступающем году возникает много вопросов.
Контракт Таурази истек после прошлого сезона, но она сказала Ник Кинг из AZ Family Она планирует сыграть свой 19-й сезон в WNBA. 39-летняя футболистка выразила желание играть как можно дольше и закончила прошлый сезон со средними показателями 16,7 очка, 3,4 подбора и 3,9 передачи.
Доступность Гринер — это самое далекое, о чем думает команда, поскольку Соединенные Штаты продолжают переговоры с российским правительством о его возвращении на американскую сторону.
В октябре Диггинс-Смит объявила, что ждет второго ребенка. В 2022 году она набирала в среднем 19,7 очка и 5,5 передачи за игру.
Расписание Феникс Меркурий на 2023 год
Пятница, 19 мая, Лос-Анджелес, 19:00.
Воскресенье, 21 мая, против Чикаго, 13:00.
Четверг, 25 мая, против «Миннесоты» — 19:00.
Пятница, 2 июня, против Лос-Анджелеса, 19:00.
Среда, 7 июня, Даллас, 17:00.
Пятница, 9 июня, Даллас, 17:00.
Воскресенье, 11 июня в Индиане, 13:00.
Вторник, 13 июня, против «Сиэтла» — 19:00.
Пятница, 16 июня, Вашингтон, 16:00.
Воскресенье, 18 июня в Нью-Йорке — 11:00.
Среда, 21 июня, против Лас-Вегаса, 12:30.
Суббота, 24 июня, Сиэтл, 18:00.
Вторник, 27 июня, против «Далласа» — 19:00.
Четверг, 29 июня, матч против «Индианы» — 19:00.
Суббота, 1 июля, против «Миннесоты» — 19:00.
Среда, 5 июля, Нью-Йорк, 16:00.
Пятница, 7 июля, Миннесота, 17:00.
Воскресенье, 9 июля, против Лос-Анджелеса, 15:00.
Вторник, 11 июля, Лас-Вегас, 19:00.
13-17 июля Перерыв на Матч звезд
ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ против КОННЕКТИКУТА — 19:00
Четверг, 20 июля, против Чикаго, 19:00.
Воскресенье, 23 июля, Вашингтон, 12:00.
Вторник, 25 июля, Атланта, 16:00.
Воскресенье, 30 июля, Чикаго, 13:00.
Вторник, 1 августа, Индиана, 16:00.
Четверг, 3 августа, против «Атланты» — 19:00.
Суббота, 5 августа, матч против «Сиэтла» — 19:00.
Вторник, 8 августа, против «Вашингтона» — 19:00.
Четверг, 10 августа, матч против КОННЕКТИКУТА, 19:00.
Воскресенье, 13 августа, Сиэтл, 12:00.
14-16 августа Турнир на Кубок Комиссара
Пт, 18 августа — Нью-Йорк — 19:00
Воскресенье, 20 августа, матч против «Индианы» — 15:00.
Вторник, 22 августа, Лос-Анджелес, 19:00.
Воскресенье, 27 августа, против «Далласа» — 15:00.
Вторник, 29 августа, Атланта, 16:00.
Четверг, 31 августа, Коннектикут, 16:00.
Воскресенье, 3 сентября, Миннесота, 16:00.
Вторник, 5 сентября, против Вашингтона, 19:00.
Пятница, 8 сентября, против Лас-Вегаса — 19:00
Воскресенье, 10 сентября, Лас-Вегас, 12:00.
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