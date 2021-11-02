‘Pine Gap’: Netflix удаляет эпизоды шпионской драмы после жалобы Филиппин на карту Китая

Филиппины в понедельник попросили Netflix удалить определенные эпизоды австралийского сериала из шести частей, заявив, что карта, изображенная в шоу, является нарушением их суверенитета.
К вечеру понедельника второй и третий эпизоды шоу уже не были доступны на Филиппинах, и Netflix объявил на своей платформе, что эти эпизоды были «удалены по требованию правительства». Он не стал вдаваться в подробности.
Netflix не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.
Китай претендует на большую часть вод Южно-Китайского моря в пределах так называемой девятиместной линии, U-образной черты, используемой на китайских картах. Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам также оспаривают часть богатых ресурсами вод.
После тщательной проверки Министерство иностранных дел заявило в своем заявлении, что Совет по классификации фильмов Филиппин определил, что некоторые эпизоды «Пайн Гэп» «непригодны для публичного просмотра».
Ранее в этом году Netflix удалил “Pine Gap” из своих сервисов во Вьетнаме после аналогичной жалобы со стороны властей вещания страны.
28 сентября Совет по кинематографии Филиппин на основании жалобы Госдепартамента вынес свое постановление. Было непонятно, почему решение было объявлено только сейчас.
Совет отметил, согласно Министерству иностранных дел, что появление карты «не было случайностью, поскольку она была сознательно разработана и рассчитана так, чтобы точно передать сообщение о том, что девять линий Китая законно существуют».
Министерство иностранных дел заявило, что совет считает, что «такое изображение является хитрой попыткой увековечить и увековечить память нынешнего поколения зрителей и будущих поколений в незаконной разделительной линии из девяти линий».
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