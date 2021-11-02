‘Pine Gap’: Netflix удаляет эпизоды шпионской драмы после жалобы Филиппин на карту Китая

Филиппины в понедельник попросили Netflix удалить определенные эпизоды австралийского сериала из шести частей, заявив, что карта, изображенная в шоу, является нарушением их суверенитета.

К вечеру понедельника второй и третий эпизоды шоу уже не были доступны на Филиппинах, и Netflix объявил на своей платформе, что эти эпизоды были «удалены по требованию правительства». Он не стал вдаваться в подробности.

Netflix не сразу ответил на запрос Reuters о комментариях.

Китай претендует на большую часть вод Южно-Китайского моря в пределах так называемой девятиместной линии, U-образной черты, используемой на китайских картах. Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам также оспаривают часть богатых ресурсами вод.