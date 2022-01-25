Pixel 3 теряет обновления, и Google считает, что это нормально

Android-смартфоны, к сожалению, обычно не получают той поддержки, на которую они действительно способны. Даже самые лучшие и громкие имена в Android поддерживают устройства в лучшем случае 3-5 лет. В этом месяце двери для обновлений для серии Pixel 3 2018 года закрываются, и Google отвечает на это тем, что 3 года обновлений по-прежнему являются «отличным опытом» для клиентов.

Действительно?

ПОРОК автор Аарон Гордон опубликовал редакционная статья сегодня о конце срока службы Pixel 3, когда окно поддержки Google вынуждает его «выбросить совершенно хороший телефон». Это ситуация, с которой сталкиваются многие, побуждающая их либо задуматься об обновлении, либо просто жить с телефоном, который теперь заведомо менее безопасен.

Вся статья читается хорошо, но особое внимание следует уделить реакции Google. На вопрос, почему Pixel 3 теряет поддержку основных обновлений и исправлений безопасности, Google ответил, что, по его мнению, это окно по-прежнему обеспечивает «отличный опыт».

Мы считаем, что три года обновлений безопасности и ОС по-прежнему дают пользователям отличные возможности для их устройств.

Это удивительное замечание, учитывая, что Google с гордостью рекламировала расширенные окна поддержки Пиксель 6 и Пиксель 6 Про прошлый год. В заявлении к АрсТехникаGoogle ранее сказал:

Мы создаем телефоны Pixel, чтобы со временем они становились лучше благодаря обновлениям программного обеспечения и функций, поэтому, начиная с Pixel 6 и Pixel 6 Pro, Pixel теперь будут получать обновления безопасности в течение как минимум 5 лет. Пользователи по-прежнему будут получать обновления ОС в течение как минимум 3 лет, после чего мы обязуемся обеспечить актуальность и безопасность Pixel. Частота и категории обновлений будут зависеть от возможностей и потребностей оборудования.

Конечно, ключевое различие между Pixel 3 и Pixel 6 заключается в том, что находится под капотом. Как и другие прошлые выпуски Google, Pixel 3 работал на чипе от Qualcomm, где Pixel 6 использует специальный чип Tensor. Qualcomm является ключевой причиной, по которой старые модели Pixel и практически все телефоны Android имеют ограничения на то, как долго они могут поддерживаться.

Но все же, когда Samsung раздвигал границы поддержки, увеличив окно обновлений безопасности до четырех лет — даже на устройствах на базе Qualcomm, которым несколько лет — политика Google становится немного сложнее оставаться на борту. Вдобавок ко всему, в Apple существует «золотой стандарт», который продолжает поддерживать современные телефоны. семь лет.

Нельзя не чувствовать себя немного обиженным тем, что Google кажется таким непринужденным всего за три года, даже на этих старых устройствах.

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