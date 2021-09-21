Pixel 6, возможно, просочился, и не Google на этот раз

Google пережил любые потенциальные утечки новостей о Pixel 6 и Pixel 6 Pro раньше Анонсирование телефонов еще в августе, в том числе то, что он будет работать на давно работающем чипе Tensor. Но возможно, что некоторые бросившие школу недавно приобрели настоящую единицу. Разместите видео на Твиттер @thisistechtoday Он может показать предварительную версию Pixel 6 Pro в комплекте с тройной задней камерой.

Конечно, Google не стеснялся делиться тем, как будет выглядеть устройство – даже установка Манекены в ее магазине в Нью-Йорке, чтобы люди могли использовать их в Google.. С этой целью устройство, повернутое в этом коротком клипе, выглядит так же, как то, что мы видели до сих пор, независимо от странного заполнителя логотипа Google. В телефоне на этом видео, похоже, есть перфорированная селфи-камера, и все его кнопки расположены вдоль правого края.

Я думаю, что это может быть первое использование утечки видео из Google Pixel 6 Pro. К вашему сведению: логотип указывает на то, что это, вероятно, был ранний производственный тестовый образец, а это означает, что могут быть некоторые различия между тем, что вы видите здесь, и реальным производственным устройством. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7 – М Брэндон Ли | Это ТЕХНОЛОГИЯ СЕГОДНЯ (@thisistechtoday) 21 сентября 2021 г.

Подобно тому, как Pixel 6 Pro показывает сообщение Google, на телефоне в этом видео, похоже, есть файл Блестящий металлический рельс Окружает приподнятую планку камеры, в отличие от Pixel 6 более темный, матовый Железная дорога. Правда, по этим кадрам сложно сказать наверняка.

Так что, хотя мы и не видели, как выглядит телефон, изюминкой этого видео является то, что экран включен под углом к ​​Pixel 6 или 6 Pro. ты не Я много видел, Из этой новой рекламы. По общему признанию, это довольно унылый вид, так как он показывает тот же экран, что и во время процесса установки Android 12. Pixel 6 Pro будет иметь 6,7-дюймовый дисплей QHD + с частотой обновления 120 Гц.

Мы до сих пор не знаем точно, когда Google планирует полностью раскрыть Pixel 6 и Pixel 6 Pro или когда сообщит цены и дату выпуска. Но это должно быть скоро, возможно, где-то в октябре, если судить по предыдущим годам.