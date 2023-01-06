Pixel 7 — новейший смартфон с автоматическими камерами

Самое большое изменение дизайна Pixel 7 за последний год коснулось полосы камеры, которая превратилась из одного большого листа стекла, закрывающего каждую камеру, в сплошной алюминиевый блок с меньшими стеклянными отверстиями над каждым объективом камеры. В то время считалось, что уменьшение стекла приведет к уменьшению количества световых линий в камере и, возможно, даже немного повысит долговечность благодаря меньшей площади стекла. По иронии судьбы, это меньшее стекло, по-видимому, более склонно к разрушению. Стало появляться большое количество отчетов реддит, Форумы поддержки GoogleИ Твиттер Утверждая, что стекло камеры просто однажды разбилось. Наряду с сотнями ответов на Reddit и форумах поддержки #pixel7brokencamera В Твиттере вы получите бесконечный поток шокирующих изображений.

Мы уже много раз сталкивались с этой проблемой в мире смартфонов. У Samsung была эта проблема в 2016 году. Галактика С7 И снова в 2021 году Галактика С20, Оба начали Групповой иск. В случае с Samsung и Google разбитое стекло не выглядит как разбитое от удара, на котором обычно видны точка удара и внешняя паутина. В этих случаях в стекле появляется большое круглое отверстие — похоже, что в телефон попала пуля.

Эти специальные стеклянные панели для смартфонов повышают устойчивость к царапинам до 100%. Строительные напряжения в стекле. Мы не знаем производителя стекла камеры Google, но инженер Corning объясняет общий процесс. Научный американец В статье он говорит: «Есть слой сжимающего напряжения, затем слой центробежного напряжения, где стекло хочет выдавиться, а затем еще один слой сжимающего напряжения». Если вы что-то напутаете в композиции стекла, и эти слои не находятся в идеальном балансе, однажды стекло треснет, и вы получите эти маленькие внешние высыпания.

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Это похоже на то, что люди описывают Некоторые сомнения Изменение температуры от холодной погоды на улице до жары в помещении — вот что вызывает взрыв стекла. Очень трудно поверить в предположение, что это из одной точки. Крышка камеры представляет собой небольшой круг из стекла, окруженного алюминием — даже если вы попытаетесь заставить телефон приземлиться на крышку камеры, это будет очень сложно.

Хотя трудно представить, что это злоупотребление правами пользователей, некоторые пользователи говорят, что Google не решает проблему по гарантии. Алекс Хатценбюлер, одна из жертв взрыва Google Glass, Опубликовать скриншот От службы поддержки устройств Google, утверждающей, что проблема не покрывается гарантией. Некоторые пользователи цитируются Около 200 долларов для ремонта.

Коллективные иски, поданные Samsung, касались стекла камеры Обе обезвредить его Благодаря Условиям использования Samsung, Требование «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ИНДИВИДУАЛЬНОМ АРБИТРАЖЕ И УСЛОВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРИСЯЖНЫХ ИСКА». Пользовательские настройки Google по умолчанию в файле Аналогичное соглашение Она не дает им почти никаких прав, и в то же время может отозвать Об обязательном арбитраже большинство людей не знает, так что иск вряд ли куда-то пойдет.

Что арбитраж не может остановить, так это онлайн-давление и негативную прессу с таких сайтов, как этот. Итак, Google, покрывайте свои явно неисправные устройства гарантией. Аппаратное подразделение Pixel очень маленькое и хочет расти, но вы ничего не добьетесь, если начнете портить свою маленькую клиентскую базу. Общее заявление о том, что на это распространяется гарантия, должно помочь людям справиться со службой поддержки. У вас есть наша электронная почта.

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