Pixel Fold для лучшего обзора от Samsung

Pixel Fold уже в пути, и, как говорят, он прибудет с новой технологией отображения от Samsung, которая даже не будет использоваться в Galaxy Z Fold 5 и Flip 5 компании.

Согласно отчету из электричествоGoogle получит Pixel Fold от Samsung Display. Это неудивительно, и об этом уже упоминалось ранее, но интересно то, какое влияние будет иметь Google.

Судя по всему, Pixel Fold станет одним из первых, а может быть, даже первым устройством, поставляемым с новым активом Samsung Display M13.

Это обновление материала M12, который Samsung использует в Galaxy Z Fold 4. Говорят, что Samsung также использует M12 в Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, что удивительно. В отчете также говорится, что M12 используется в серии Apple iPhone 15 во всех четырех моделях.

Он не говорит, чем М13 будет лучше М12, но предполагается, что в каком-то смысле он будет более продвинутым.

В отчете также говорится, что запуск Pixel Fold ожидается во «второй половине» 2023 года, а это означает, что дата выпуска — где-то после 1 июля. Так что не совсем понятно, когда устройство действительно поступит в продажу. Несмотря на это, ожидается, что он дебютирует на Google I/O через месяц.

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