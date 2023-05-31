Pixel Watch 2 могут попрощаться с чипсетом Samsung из-за оптимизации батареи

Что бы ни делали первые Pixel Watch, это было неплохо. Ходят слухи, что этого недостаточно для ее преемника. Дебют этой осенью Он называется Pixel Watch 2. Его единственная функция — работать более 24 часов, поэтому удивительно и не удивительно, что следующее поколение умных часов оставит процессоры Samsung позади.

в соответствии с 9to5GooglePixel Watch 2 будет использовать чип Qualcomm Snapdragon W5 Plus. 4-нм процессор был анонсирован прошлым летом и обещает удвоить производительность и обеспечить многодневную работу от батареи. С одной стороны, в этом есть смысл. Нынешние часы Pixel Watch работают на носимом чипе Samsung последнего поколения, 10-нм Exynos 9110, и время автономной работы у них меньше, чем у конкурентов. Когда я просматривал его прошлой осенью, я получил от 12 до 15 часов, если постоянно включенный дисплей был включен. Без него часы мог Извлеките примерно 24 часа, если будете заботиться о батарее и прилагать сознательные, согласованные усилия для экономии энергии, когда это возможно.

Немного старый процессор был красным флагом, но на самом деле, Производительность была важнее, чем многодневная батарея для часов Pixel. Большинство Флагманские часы прошлого года получили столько же. Ожидаете большего от смарт-часов первого поколения? Это все равно, что ожидать, что Google может пристыдить Apple за принятие RCS в этом десятилетии. Кроме того, Wear OS исторически мешала ужасно низкая производительность.

Но 2023 год — это другая история. Apple Watch Ultra могут проработать несколько дней без подзарядки, и это до того, как будут включены настройки низкого энергопотребления. Samsung Galaxy Watch 5 Pro также имеет многодневное время автономной работы. Конечно, Samsung могла согласиться с тем, что Google использует Exynos W920 последнего поколения, но время автономной работы Galaxy Watch 5 не было слишком большим, когда он только появился. (С тех пор он был улучшен благодаря обновлениям программного обеспечения.) Ходят слухи, что Galaxy Watch 6 имеет более новый чип, но было бы разумно, если бы Samsung не захотела делиться им с Google. READ 5 лучших дистрибутивов Linux 2022 года (IMO, OFC)

Этот дисплей со сверхнизким энергопотреблением на Mobvoi TicWatch Pro 5 — это то, что вы видите более 90 процентов времени. В этом сценарии многодневное время автономной работы является своего рода данностью. Фото Амелии Холовати Кралес/The Verge

Дело в том, что мы пока не знаем, насколько надежны заявления Qualcomm об аккумуляторе для W5 Plus, потому что есть только один Один Умные часы, в которых он есть сейчас: TicWatch Pro 5 от Mobvoi. Я только что рассмотрел эти часы, и, конечно же, они позволяют мне работать несколько дней без подзарядки. Тем не менее, невозможно сказать, какую роль W5 Plus играет в отличном времени автономной работы. Pro 5 имеет дополнительный дисплей с очень низким энергопотреблением, который доминирует над экраном большую часть времени, и гигантскую батарею емкостью 628 мАч, размещенную в корпусе диаметром 50 мм. Это просто не тот путь, который Google увидел бы, когда первые Pixel Watch были тонкими и тонкими на 41 мм.

Я также настроен скептически, потому что Qualcomm говорила, что годы Его гибридная архитектура чипа обеспечивает отличное время автономной работы. Чип Snapdragon Wear 3100 содержит процессор и сопроцессор. Часы Wear OS с чипом 3100 по-прежнему имеют удручающее время автономной работы. Чипы Snapdragon Wear 4100 также содержат процессор и сопроцессор. Представляю вам Fossil Gen 6 Wellness Edition и его слабое время автономной работы. пиксельные часы также У него был сопроцессор в паре с Exynos 9110, и я уже говорил вам, насколько плохим было время автономной работы. Простите меня, если я не уверен, что гибридная архитектура сама по себе является волшебной палочкой, в которой нуждается Google. READ Konami подтвердила возвращение Silent Hill

Pixel Watch 2 могут иметь датчики, аналогичные Fitbit Sense 2. Фото Виктории Сонг/The Verge

Еще одним осложняющим фактором является тот факт, что 9to5Google В отчетах указывается, что Pixel Watch 2 будут иметь датчики, аналогичные Fitbit Sense 2, включая датчик непрерывной электрической активности (cEDA), используемый для измерения давления, и датчик температуры кожи. Непрерывное отслеживание здоровья разряжает батарею, просто и понятно. Чем больше усовершенствований вы упаковываете в часы, тем больше разряжается батарея. Это одна из причин, почему вы не видите, что Apple из года в год меняет оценку 18-дневного времени автономной работы. Дело не в том, что Apple не совершенствует и не улучшает время автономной работы с точки зрения аппаратного и программного обеспечения. Да, это. Он постоянно добавляет все больше и больше функций.

Тем не менее, Google явно обратил внимание на слабую батарею Pixel Watch. На Google I/O ранее в этом месяце я объявил, что Wear OS 4 выйдет этой осенью и что улучшится время автономной работы (И облачные резервные копии) раньше поставлялись с ним. Все эти факторы в совокупности вселяют надежду на то, что Pixel Watch 2 прослужат дольше, чем его предшественник. Я просто не уверен, сколько это.