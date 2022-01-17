PlayStation повторяет дату выхода God of War Ragnarok 2022

PlayStation опубликовала на своем официальном сайте список, в котором представлены 22 игры, запланированные к выпуску в 2022 году. Как и следовало ожидать, он охватывает множество крупных игр этого года, включая Запретный горизонт западИ старое кольцоИ свет смерти 2И Гранд Туринг 7, и больше. Все эти игры имеют конкретные даты выпуска, но как насчет тех, которые в настоящее время не датированы? Бог войны Рагнарёк? Что ж, судя по этому списку, похоже, что Sony удваивает камбэки Кратоса в конце этого года, демонстрируя довольно сильный удар.

Теперь ясно, что все может измениться между этим моментом и… когда должен был выйти Рагнарёк. У PS5 и PS4 еще достаточно времени, чтобы отстать, но это, по крайней мере, показывает, что Ragnarok все еще ожидается в 2022 году.

Так когда же на самом деле будет назначена дата выхода следующего God of War? Что ж, Sony, естественно, захочет сначала выпустить февральскую Horizon Forbidden West, а затем Gran Turismo 7 в марте, но потом? Это действительно зависит от того, к какому времени года стремится Рагнарёк. Если это назначено на лето, мы можем записаться на прием в ближайшие несколько месяцев. Помимо этого — осенью или даже в праздничные дни — мы можем ожидать перерыва в свиданиях где-то летом.

Как вы думаете, когда выйдет God of War Ragnarok? Вы точно сделаете так, чтобы 2022 год начался? Подчеркните собеседника в разделе комментариев ниже.