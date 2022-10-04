PlayStation присматривается к новым инвестициям в ПК и мобильные платежи

ТОКИО, 4 октября. (Рейтер) — Sony Group Corporation (6758.Т) Высокопоставленный руководитель сказал, что игровой сектор ищет новые инвестиции для поддержки своего продвижения в ПК и мобильных устройствах, поскольку производитель PlayStation 5 конкурирует за таланты с богатыми конкурентами, а количество сделок в отрасли усиливается.

«Дальнейшие инвестиции в области, которые будут способствовать расширению ПК, мобильных и онлайн-сервисов, — это, безусловно, возможная возможность для нас», — сказал в интервью агентству Reuters Герман Хольст, президент PlayStation Studios, не предоставив дополнительных подробностей.

Sony, чьи студии наиболее известны своими однопользовательскими консольными играми, такими как «Человек-паук» и «Бог войны», наметила амбициозные планы по выпуску игр на ПК и мобильных устройствах, а также предлагает живые сервисные игры, которые обеспечивают постоянно обновляемое воспроизведение.

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Радикальный поворот отражен в ее недавних сделках, включая приобретение Bungie за 3,6 миллиарда долларов, студии, стоящей за многопользовательской франшизой Destiny, которой Sony управляет за пределами своей сети PlayStation Studios.

Другие инвестиции включают покупку миноритарного пакета акций японского разработчика FromSoftware, который продал более 16,6 млн единиц ролевой игры Elden Ring.

«Вы должны в первую очередь подумать о сотрудничестве в области разработки игр, но также и о невообразимом благодаря нашим усилиям в PlayStation Productions по изучению возможностей», — сказал Холст об инвестициях FromSoftware.

Sony выпускает все больше игровых адаптаций: в этом году фильм «Uncharted» собрал более 400 миллионов долларов по всему миру, а телесериал, основанный на франшизе «The Last of Us» от студии Naughty Dog, выйдет на HBO в следующем году.

Холст, базирующийся в Нидерландах и вступивший в должность в 2019 году, руководил ростом PlayStation Studios до 19 студий, включая Nixxes, которая выпускает консольные игры для ПК, и разработчика мобильных устройств. Дикие игровые студии.

Основное отличие

Учитывая масштаб трансформации, на которую нацелен игровой бизнес, аналитики ожидают от Sony большего количества сделок.

«Я думаю, что они все еще собираются добавлять студии», — сказал Серкан Туту, основатель консалтинговой фирмы Kantan Games.

Сила PlayStation Studio Network была отмечена как главный отличительный фактор производителя Xbox Microsoft. (MSFT.О)который пытается купить Activision Blizzard (АТВИ.О).

Глава Sony Games Джим Райан выразил возражение по поводу потенциального влияния крупной сделки на 69 миллиардов долларов на пользователей PlayStation.

«Если Sony сможет достичь того, что они сделали с однопользовательской игрой, но (как) с кросс-платформенной многопользовательской игрой на ПК, консолях, может быть, даже на телефоне, тогда все ставки сняты», — сказал Тото. Онлайн-игры, такие как Fortnite от Epic Games.

Стремление Sony к другим платформам связано с трудностями производства достаточного количества консолей PlayStation 5 из-за кризисов в цепочке поставок. Собственные студии также разрабатывают игры для гарнитуры PlayStation VR2 следующего поколения, выпуск которой запланирован на начало следующего года.

Такие наушники привлекли инвестиции от игроков, в том числе от дочерней компании Facebook Meta. (МЕТА.О), не взламывается и становится важным способом играть в игры. Цены на устройство не объявлены.

В то время как Horizon Forbidden West, запущенный в феврале, представляет собой «открытый мир, который не обязательно очень подходит для игры PSVR2», Sony разрабатывает «нестандартные» игры, такие как Horizon Call of the Mountain, для системы, сказал Халст.

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(Отчетность Сэма Носи) Под редакцией Мураликумара Анантарамана

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