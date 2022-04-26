PlayStation «создайте новую команду, чтобы сохранить игру»

Игровая приставка По словам нового сотрудника, создана новая команда «держать игру».

Гаррет ФридлиРанее он работал инженером по сборке у канадского разработчика мобильных устройств Kabam, а теперь присоединился к PlayStation в качестве старшего инженера по сборке.

В честь своей новой работы Фредли опубликовал сообщение в Твиттере и LinkedIn, в котором выразил свое счастье по поводу присоединения к новой команде «Сохранение».

«Сегодня мой первый день в качестве старшего инженера-строителя PlayStation, одного из первых сотрудников только что созданной команды по сохранению», — написал Фредли.

«Поддержание игры было моей первой профессиональной страстью. Это был мой первый шаг в мир инженерии/разработки программного обеспечения и в мир, о котором мало кто знает. В то время я был только новичком, внося свой вклад, как только мог независимо от моей неопытности.Теперь я снова в этом я не новичок ни разу.

«Спасибо [global head of QA] Майку Бишопу и команде за то, что пригласили меня на борт этого приключения. Давайте продолжим и позаботимся о том, чтобы история нашей отрасли не была забыта».

работа Фредли для советник В период с 2016 по 2019 год он «только руководил усилиями по сохранению франшизы FIFA, что привело к созданию полного архива нескольких титулов».

Пока неясно, что повлечет за собой его новая роль или каковы будут цели этой новой команды «Продолжай игру».

Прошлый месяц Сони объявила, что будет портировать классические игры на PS5 через Его новая подписка PS Plus Premium.

Когда он будет запущен по цене 17,99 долларов США / 13,49 фунтов стерлингов в месяц, подписчики получат преимущества, включая доступ к 340 играм с оригинальной PlayStation, PS2И PS3 И ПСП поколения.

Однако, несмотря на то, что большинство этих игр будут доступны для загрузки и воспроизведения на PS5 через эмуляцию, Sony подтвердила, что в игры для PS3 можно будет играть только через облачную потоковую передачу.

Sony недавно подверглась критике за принятие решений, которые, как утверждается, наносят ущерб сохранению игры.

В прошлом году она подтвердила, что это будет Цифровые магазины PS3, Vita и PSP закрыты Летом 2021 года эта новость вызвала широкую негативную реакцию из-за того, что количество игр, доступных только в цифровом формате, больше не доступно.

подиум Сделайте частичный поворот в следующем месяцес главой СИЭ Джим Райан Сказав, что она поняла, что приняла «неправильное решение», планируя закрыть магазины.

PS3 и Вита Магазины пока остаются открытыми, но магазин PSP закрылся, как и планировалось, 2 июля 2021 года, а это означает, что только около 35 цифровых игр для PSP теперь недоступны для покупки где-либо в любой форме.