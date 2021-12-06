PlayStation Executive запущен после выхода озорного видео Стинга

Мужчина упоминается как «Джефф» на видео, опубликованном в пятницу в Интернете. Скриншот : YouTube

Хорхе Касиобо, старший вице-президент Sony Interactive Entertainment, который работал в сфере разработки и в магазине PlayStation Store с 2013 года, был «уволен» после того, как стало известно, что он появился на выходных в видеоролике об укусе ребенка.

Люди против невест, группа линчевателей, которая пыталась поймать мужчин, предположительно причастных к сексуальному насилию над детьми, затем разместила это видео на выходных после того, как они якобы выдавали себя за 15-летнего мальчика и связались с Качиоппо онлайн, который затем пригласил их к себе домой для секса.

Люди против невест Утверждается, что они разговаривали с человеком, который, по их утверждениям, был Кассиобо, который использовал псевдоним «Джефф», на сайте знакомств Grindr, и после обсуждений они согласились встретиться в доме «Джеффа». Видео выше начинается с того, что член группы подходит к дому и приветствует человека по имени «Джефф», который открывает дверь в рубашке PS5, а затем хлопает дверью перед их лицами после раскрытия цели съемки.

Хотя видео само по себе не показывает никаких преступлений и не может подтвердить личность Кассиобо, Люди против невест Кроме того Разместите несколько скриншотов Они подробно описывают приготовления к встрече, включая предполагаемое селфи Касубо в той же рубашке, что и Джефф в видео.

cnet Сообщить сейчас Что старший вице-президент был уволен, а представитель Sony заявил в заявлении: «Мы осведомлены о ситуации, и вовлеченный сотрудник был уволен».

Между тем представитель Люди против невест Говорит Котаку Причина, по которой эта информация становится достоянием общественности, а не передается напрямую властям, заключается в том, что «полицейское управление не работает с такими« интернет-группами », как мы. Именно тогда Интернет взял верх». Однако они также говорят Эти «доказательства переданы властям».