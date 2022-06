PlayStation Plus запускается с планами Essential, Extra и Premium в США

Новая, более мощная (и более сложная) PlayStation Plus Официально в Северной Америке с понедельника. Новая версия службы подписки Sony теперь предлагает три уровня: Basic, Extra и Premium.

Если вы не знакомы с новой услугой подписки Sony, вам может быть интересно: это версия Xbox Game Pass для PlayStation? Нет, ну вроде. Более дорогие уровни предлагают подписчикам каталог новых и классических игр, таких как сервис Xbox. Тем не менее, Sony заявила, что не планирует добавлять новые версии для PlayStation Plus в день ее выпуска, что является важной функцией Game Pass.

Тем не менее, даже без указания дня и даты своих крупнейших игр, у сервиса есть потенциально отличные награды, и каждая категория понравится разным типам геймеров.

PlayStation Plus Essential — это версия для PS Plus, которая существует уже много лет. Подписчики получат доступ к ежемесячным играм, многопользовательскому режиму, скидкам, эксклюзивному контенту, облачному хранилищу, совместному использованию игр, коллекции PlayStation Plus, помощи в игре и бесплатной доставке PlayStation. Как бы то ни было, в месяц игроки будут зарабатывать 9,99 долларов, а в год — 59,99 долларов.

Уровень PlayStation Plus Extra (14,99 долл. США в месяц / 99,99 долл. США в год) — это базовая обновленная версия. Он поставляется со всеми основными функциями и просто добавляет каталог игр из 400 игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 от первых и сторонних производителей, к которым могут получить доступ подписчики — хотя выбор, вероятно, будет меняться по прошествии месяцев.

Уровень PlayStation Plus Premium (17,99 долларов в месяц / 119,99 долларов в год) — это расширенная версия PlayStation Plus и самая дорогая. Он поставляется со всеми функциями как в Essential, так и в Extra. Он также добавляет каталог классических игр для PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation Portable, игровые возможности для определенных игр и облачные потоковые игры для PlayStation 3.

Для классического игрового симулятора американские геймеры получают более выгодную сделку, чем другие регионы. Когда несколько месяцев назад PlayStation начала развертывать Premium-версию в азиатских регионах, ее классические эмуляторы работали. 50 Гц версии игры. Однако в Северной Америке говорят, что игры работают с частотой 60 Гц, что на практике означает, что для американских геймеров они будут работать быстрее.

На момент написания этой статьи существуют все три разных уровня, и игроки могут погрузиться в файл. Полный каталог игр У них не было доступа к нему раньше — плюс несколько сюрпризов, о которых Sony не объявила до релиза (например, Обитель зла: Вырезать). Вы можете посетить Веб-сайт PlayStation Plus для полного списка В нашем каталоге игр PlayStation Plus, демоверсий и классики.