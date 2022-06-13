Tech

PlayStation Plus запускается с планами Essential, Extra и Premium в США

13 июня, 2022
Artem Sokolov

Новая, более мощная (и более сложная) PlayStation Plus Официально в Северной Америке с понедельника. Новая версия службы подписки Sony теперь предлагает три уровня: Basic, Extra и Premium.

Если вы не знакомы с новой услугой подписки Sony, вам может быть интересно: это версия Xbox Game Pass для PlayStation? Нет, ну вроде. Более дорогие уровни предлагают подписчикам каталог новых и классических игр, таких как сервис Xbox. Тем не менее, Sony заявила, что не планирует добавлять новые версии для PlayStation Plus в день ее выпуска, что является важной функцией Game Pass.

Тем не менее, даже без указания дня и даты своих крупнейших игр, у сервиса есть потенциально отличные награды, и каждая категория понравится разным типам геймеров.

PlayStation Plus Essential — это версия для PS Plus, которая существует уже много лет. Подписчики получат доступ к ежемесячным играм, многопользовательскому режиму, скидкам, эксклюзивному контенту, облачному хранилищу, совместному использованию игр, коллекции PlayStation Plus, помощи в игре и бесплатной доставке PlayStation. Как бы то ни было, в месяц игроки будут зарабатывать 9,99 долларов, а в год — 59,99 долларов.

Уровень PlayStation Plus Extra (14,99 долл. США в месяц / 99,99 долл. США в год) — это базовая обновленная версия. Он поставляется со всеми основными функциями и просто добавляет каталог игр из 400 игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 от первых и сторонних производителей, к которым могут получить доступ подписчики — хотя выбор, вероятно, будет меняться по прошествии месяцев.

Уровень PlayStation Plus Premium (17,99 долларов в месяц / 119,99 долларов в год) — это расширенная версия PlayStation Plus и самая дорогая. Он поставляется со всеми функциями как в Essential, так и в Extra. Он также добавляет каталог классических игр для PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation Portable, игровые возможности для определенных игр и облачные потоковые игры для PlayStation 3.

READ  Tencent приобретает контрольный пакет акций девелоперской компании Klei Entertainment, которая не голодает

Для классического игрового симулятора американские геймеры получают более выгодную сделку, чем другие регионы. Когда несколько месяцев назад PlayStation начала развертывать Premium-версию в азиатских регионах, ее классические эмуляторы работали. 50 Гц версии игры. Однако в Северной Америке говорят, что игры работают с частотой 60 Гц, что на практике означает, что для американских геймеров они будут работать быстрее.

На момент написания этой статьи существуют все три разных уровня, и игроки могут погрузиться в файл. Полный каталог игр У них не было доступа к нему раньше — плюс несколько сюрпризов, о которых Sony не объявила до релиза (например, Обитель зла: Вырезать). Вы можете посетить Веб-сайт PlayStation Plus для полного списка В нашем каталоге игр PlayStation Plus, демоверсий и классики.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.