PlayStation Plus представляет бесплатную бонусную игру на май 2021 года

В мае 2021 года у большинства подписчиков PlayStation Plus на PS4 и PS5 будет три игры. Одна из этих игр Заброшенный глубоко, еще обломки, И еще один Battlefield V. Для подавляющего большинства подписчиков PS Plus это единственные бесплатные игры, которые появятся в следующем месяце. Однако для Lucky Slip есть четвертая дополнительная бесплатная игра. В частности, если вы находитесь в Испании, в следующем месяце, 4 мая, у вас будут все три игры, а также дополнительная бесплатная игра, хотя эта игра не имеет большого значения. Предложение PlayStation Plus обычно одинаково в большинстве регионов, но время от времени подписчики в Японии, некоторых частях Европы и других странах получают разные составы. Май 2021 года – один из таких месяцев.

По какой-то причине подписчики PlayStation Plus в Испании получают все эти игры плюс И побеждает, Который был выпущен в январе. Игра, разработанная и изданная Gammera Nest SL, обычно стоит 10 долларов, что означает дополнительную экономию для подписчиков в Испании.

Однако, согласно Metacritic, остальной мир мало что упускает. На сайте всего два обзора игры. Вместе они дают игре 20 очков.

“Waves Out! Уже здесь! Безудержная магнитная игра, которая заставит вас хотеть просить большего”, – говорится в официальном суде игры. «Вы будете управлять Магнетином, храбрым маленьким металлическим другом, обладающим магнитными способностями. С его помощью вы сможете притягивать шары своего цвета к стойкам ворот, чтобы вы могли добавлять очки на табло. Бросьте вызов игроку еще раз или испытайте свои навыки во время демонстрации! Используйте свои магнитные силы с умом, чтобы побеждать “. И не забывайте об особых силах, которые будут появляться на арене! Разблокируйте трофеи и заработайте все высокие баллы!

Как уже отмечалось, неясно, почему эта игра предоставляется только испанским подписчикам. Однако, если Sony предоставит какие-либо объяснения по этому поводу, мы обязательно обновим историю соответствующим образом.