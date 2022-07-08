PlayStation Store удаляет фильмы, купленные в библиотеках, после отключения сервиса

В следующем месяце Sony удалит доступ к сотням фильмов и телешоу из своего сервиса PlayStation Store, а это означает, что пользователи, которые внесли предоплату за такие игры, как Паддингтон И голодные игры Он больше не сможет их смотреть. Блокировка затрагивает пользователей в Германия И АвстрияСогласно юридическим уведомлениям, размещенным на двух региональных сайтах, посвященных фильмам производства StudioCanal.

Карантин вступит в силу 31 августа, ровно через год. Sony перестала покупать фильмы и сериалы через свой цифровой магазин. В то время Sony заявила, что ее клиенты по-прежнему смогут получить доступ к ранее приобретенному контенту. В уведомлениях, размещенных на веб-сайте PlayStation, в этом изменении обвиняются «развивающиеся лицензионные соглашения с поставщиками контента» (через машинный перевод), и говорится, что приобретенный контент будет удален из видеобиблиотек клиентов.

Затронуты сотни наименований

в качестве мне разнообразныйизменение затрагивает 314 адресов в Германии и 137 в Австрии. Затронутые названия включают курица бегаетИ Джон УикИ нет нет землиИ Логану ЛакиИ пилаИ фильм о барашке ШонеИ Солдат Тинкер Портной Шпион. Неясно, будет ли возмещение средств пострадавшим клиентам.

Хотя мы привыкли к мысли, что телешоу и фильмы могут сделать это Исчезает Из поток Услуги Со временем, делая их недоступными для подписчиков, очень редко можно увидеть их на сервисах, которые позволяют вам покупать названия, чтобы владеть ими в цифровом виде. Это не значит, что он не слышал об этом раньше; Когда я закрываю видео Flixster джип линт упомянул Что некоторые названия несовместимы с процессом миграции Google Play, который должен был позволить клиентам из Великобритании продолжать получать к ним доступ. Даже использование Apple слова «покупка» для цифровых адресов, к которым она оставляет за собой право отозвать доступ, было юридически оспариваемый В прошлом.

Закрытие является важным напоминанием о том, что даже когда вы «покупаете» название в цифровом виде, ваше право собственности часто по-прежнему зависит от дальнейшего существования розничного продавца и наличия правильных лицензионных сделок. Если вам нужна гарантия владения навсегда, физические покупки по-прежнему являются вашим лучшим выбором, хотя и не всегда.