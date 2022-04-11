Playtonic отмечает 5-летие Yooka-Laylee и преподносит несколько «сюрпризов»

Прошло целых 5 лет с Playtonic юкка ночь Он запущен (хотя владельцам Switch нужно подождать немного дольше), и издатель с нетерпением ждет празднования этой вехи в течение дня, даже преподнося несколько «сюрпризов».
Мы обязательно будем следить за лентой Playtonic и обновлять что-нибудь стоящее, но мы не можем дождаться нового игрового контента: DLC для Юка Лили и невозможное логово? Совершенно новая игра? Что бы это ни было, зарегистрируйтесь у нас!
В то время как оригинальная игра Yooka-Laylee получила изрядное количество провалов после своего выпуска, мы подумали, что игра заработала приличное количество TLC для запуска на Switch, присудив ей награду. 8/10 в нашем обзоре.
Страна Донки Конга Вдохновленный вдохновленным эпизодом лучше, чем это, киста 9/10 за графику, геймплей и чувство юмора..
Что вы надеетесь увидеть сегодня от Playtonic? Ждёте новую игру? Какой-то второстепенный контент? НФЦ..? Они не делают. Озвучьте в комментариях ниже.
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